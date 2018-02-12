Deutschlandfunk: Игры в Пхёнчхане: допинг, политика, дипломатия, но уже не спорт

На Олимпийских играх в Пхёнчхане спорт рискует отойти за второй план. В репортажах СМИ в преддверии открытия Игр доминирует тема допинга. Одновременно растет критика в адрес различных структур Международного олимпийского комитета (МОК).

«Да, я, наверное, должен был сказать „добрый вечер“, но этот вечер, конечно, нельзя назвать добрым».

Начало декабря: принято решение, которого спортивный мир ждал уже много месяцев: из-за массового применения допинга в ходе зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи МОК отстранил Олимпийский комитет России от участия в зимних Играх в Пхёнчхане. С того момента эта тема стала главной в российских СМИ.

«У меня есть ощущение, что нашу страну умышленно публично унизили».

«Игры с южнокорейском Пхёнчхане – неудачные. Билеты на соревнования до сих пор не распроданы, потому что туристы опасаются войны и не осмеливаются туда ехать. Но и этого мало: без полноценного участия России эти игры теряют свою привлекательность, а их спортивный уровень снижается».

Решение по России президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) считает жестким и бескомпромиссным.

«Эти систематические манипуляции стали беспрецедентным ударом по единству Олимпийских игр. Поэтому Исполком МОК отреагировал соответствующими наказаниями».

Соответствующими наказаниями? Президент МОК Бах не наложил полный запрет на участие российских спортсменов в Играх, хотя в махинации с допингом были замешаны не менее тысячи атлетов. И хотя в Пхёнчхане не будет российских флага и гимна, спортсмены из России туда приедут. Как «Олимпийские атлеты России» на старт выйдут около 170 человек. Всех их МОК признал «чистыми».

Инес Гайпель (Ines Geipel), председатель немецкого Клуба помощи жертвам допинга, считает решение МОК «пустышкой»: «Посыл понятен: кто угодно может организовать государственную допинговую кампанию, в которой будут участвовать сотни, тысячи спортсменов. В этой кампании будут задействованы спецслужбы и всевозможные криминальные элементы. И все равно: добро пожаловать в олимпийскую семью! Это только кажется, что мы видим очень жесткое наказание со стороны МОК. Весь мир только что так нагло обманули, что просто диву даешься! Я считаю это одним из самых возмутительных „шедевров“ Томаса Баха».

Под белым флагом

В России руководство страны и СМИ преподносят решение МОК как исключительно жесткое. Когда спортсмены высказываются по этому поводу, они придерживаются именно такой позиции. Так, фигуристка Евгения Медведева не участвовала в Играх в Сочи. В Пхёнчхане она входит в число главных претендентов на «золото». Недавно она рассказала, насколько тяжело сконцентрироваться и подготовиться к соревнованиям на фоне споров по поводу допинга. «Тем не менее я рада, что МОК нашел компромисс, – сказала Медведева. – Да, мы будем выступать под белым олимпийским флагом, но мы будем называться олимпийскими атлетами России, то есть представлять нашу страну – Россию. И каждый у телеэкрана или на стадионе будет знать, из какой мы страны и кого представляем».

Разоблачители сделали допинг в России достоянием общественности

Вернемся ненадолго в 2014 год. Российские разоблачители Юлия и Виталий Степановы рассказали в документальном фильме, снятом немецким телеканалом ARD, о допинге в российском спорте высших достижений. После этого канадский юрист Ричард Макларен (RichardMcLaren) по заказу Всемирного антидопингового агентства (WADA) провел расследование и констатировал: в России действительно имело место систематическое применение допинга.

Своего апогея оно достигло на зимних Олимпийских играх в Сочи четыре года назад, причем ведущую роль играло руководство страны, а также российские спецслужбы. При этом Макларен основывался на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который знал о существовании этой системы и открыто заявил об этом в 2016 году. Сейчас он живет в США, является главным свидетелем по этому делу и подлежит специальной защите со стороны американских правоохранительных органов. Недавно он повторил в интервью «Дойчландфунк» (Deutschlandfunk) свои основные обвинения в адрес российского руководства. Наиболее пикантная деталь: о наличии допинговой системы знали не только тогдашний министр спорта Виталий Мутко и его заместитель Юрий Нагорных, на которых МОК впоследствии наложил административную ответственность. «От Виталия Мутко я слышал, что лично Путин был в курсе многих деталей. Мутко говорил, что Путин даже помнил мое имя. Он знал все. Это была очень простая цепочка: я докладывал о своей работе Нагорных, Нагорных докладывал Мутко, а Мутко – президенту Путину. Путин хотел знать все. Его подход был таким: „Скажи мне, какая у тебя проблема, и мы сделаем все, чтобы ее решить“».

Что знал Путин?

Мутко и Нагорных пожизненно отстранены МОК от участия в той или иной роли в Олимпийских играх. Путин, в свою очередь, в докладе МОК был полностью оправдан. Считается, что государственной системы допинга в России не было. Эта формулировка очень важна для Владимира Путина, которому через несколько недель предстоит переизбрание на новый президентский срок.

«Важно, что, согласно выводам комиссии, в России не было системы государственной поддержки допинга. Это важный результат».

Перебежчика Родченкова в России давно уже публично дискредитируют. Даже лично Путин принимал в этом участие. Он подчеркнул, что за исключением России из Олимпийских игр стоят Запад и непосредственно США: «Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда. Послушайте, у человека явно проблемы – и с законом. Он же говорит, он занимался противозаконной деятельностью. Его в тюрьму надо посадить. А вместо этого его назначили руководить антидопинговой лабораторией российской. У него были попытки суицида, о чем он рассказывает. Ну, дай бог ему здоровья на самом деле, пусть поправится. Но это же ведь о чем-то говорит – говорит о проблемах. И все основано на показаниях этого человека».

«Наслаждайтесь зимними Олимпийскими играми в Сочи 2014!»

Владимир Путин и Томас Бах – два любителя спорта и масштабных церемоний. Они и после Игр в Сочи демонстрировали тесное единство: «Уважаемый господин Бах, дорогой Томас, позволь мне вновь сердечно приветствовать тебя в России. Россия всегда активно поддерживала международное олимпийское движение и будет делать это и впредь. Мы надеемся на успешное сотрудничество».

Россия – влиятельная нация в олимпийской семье. Многие люди из окружения Путина занимают важные посты в мировом спорте. Может, именно поэтому наказание оказалось настолько мягким? Ведь жесткость была проявлена лишь по отношению к отдельным атлетам. В общей сложности 43 российских спортсмена были пожизненно дисквалифицированы. Считается, что они извлекли выгоду из манипуляций в Сочи. А несколько дней назад Международный спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию большей части из них. После этого решения Россия вновь вернулась на первое место по количеству медалей в командном зачета Игр в Сочи.

Хаос в олимпийском мире

После решения CAS в преддверии Игр в Пхёнчхане в олимпийском мире воцарился хаос: до сих пор МОК исключал участие этих спортсменов в соревнованиях. Но судьба апелляции против его решения зависит от CAS. А МОК не исключает, что арбитраж может принять противоположное решение. Президент МОК Бах сказал: «Это решение показывает, насколько нам необходимы реформы. CAS должен изменить свою структуру так, чтобы лучше управлять качеством и последовательностью своих решений».

МОК использует эту неразбериху в целях самопиара, выступает в роли непримиримого борца с допингом. А Россия? В Кремле решение CAS незамедлительно назвали политизированным.

Олимпийский параллельный мир. Играм в Пхёнчхане всеми этими непоследовательными действиями в области борьбы с допингом уже сейчас нанесен огромный ущерб – уже хотя бы потому, что на церемонии закрытия дисквалификация Олимпийского комитета России закончится. При этом МОК демонстрирует великодушие, открытость и гибкость. По его словам, все будет зависеть от поведения гостей из России. И тогда можно будет вновь поднять российский флаг и играть российский гимн.

Быстрая реабилитация многолетнего обмана. Решение по России – не более чем сделка между друзьями, считает Инес Гайпель из объединения по оказанию помощи жертвам допинга. «Было ясно, что Томас Бах был под давлением. Он должен был что-то предложить Западу и дать понять, что Путину придется смириться с этим. В этих связях, которые мы видели на высшем уровне между политикой и спортом, действительно преступным является то, что ни спорт, ни, прежде всего, отдельный атлет не заинтересованы в олимпийской идее. Нельзя так срамить олимпийский спорт, как мы наблюдаем сегодня».

Спорт отходит на второй план

Несколько дней назад во Франкфурте-на-Майне состоялся прием. Немецкий спорт празднует и готовится к Олимпийским играм в Южной Корее. Президент немецкого олимпийского спортивного союза, Альфонс Хёрманн (Alfons Hörmann) – верный последователь президента МОК Томаса Баха. И даже в ходе крупнейшего кризиса олимпийской системы он преподносит действия МОК как успех.

«Что касается равенства шансов, то мы едем в Пхёнчхан с гораздо лучшими чувствами, чем полтора года назад в Рио-де-Жанейро. Доказано, что атлеты из России, которые будут выступать, не были замешаны в скандал в Сочи – по крайней мере лично. Это первое. И их больше проверяли и контролировали, чем других спортсменов со всего мира, что подтверждено документами».

Еще никогда спортивные соревнования не играли настолько второстепенную роль, чем в эту пятницу на открытии зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Этот регион – один из самых бедных в Южной Корее. Социальный бюджет здесь был еще больше был урезан, чем в среднем по стране. Проведение Игр обошлось в десять миллиардов евро – почти в два раза больше, чем по изначальным планам. И после Игр Пхёнчхан останется в долгах. В блестящих видеороликах об олимпийской семье такому нет места.

Спорт против охраны окружающей среды

Однако борьба идет не только за деньги, но и за наследие Игр. В общем-то, регион должен был стать зимним спортивным центром Восточной Азии, таковы были обещания при выдвижении кандидатуры на проведение Игр. Однако конъюнктурная программа еще не определена, зимний спортивный туризм стагнирует. Велико и вмешательство в природу. Для строительства горнолыжного спуска в ход пошли экскаваторы. Уникальный природный комплекс был уничтожен.

С точки зрения организаторов, вмешательство было минимальным, насколько это возможно. Однако трассы для мужчин и женщин впервые проложены на одном склоне. Ким Кёнг Юн, кажется, этим недоволен. Он – директор организации по охране окружающей среды Южной Кореи. Он детально задокументировал действия по вмешательству в облик горы Гариванг.

«Эта гора, на которой мы стоим, была самой красивой горой в Корее, и прежде всего природным заповедником. Сейчас ее разрушили, чтобы в течение пары дней проводить здесь спортивные соревнования. Целый лес был уничтожен для Олимпийских игр. Специально издали закон, чтобы получить разрешение на вырубку леса. Десятки тысяч деревьев вырублены, уничтожены многие редкие виды дикорастущих растений», – отмечает Ким Кёнг Юн.

По мнению Жюля Бойкоффа, такие решения повергают олимпийское движение и МОК в масштабный кризис доверия. Бойкофф – политолог, он исследует в Портлендском университете социальные последствия крупных спортивных мероприятий.

«К сожалению, МОК, кажется, функционирует как свободно парящее полугосударство, которое никто не может привлечь к ответственности. Томас Бах показал себя как бездеятельный человек, что касается решения проблем. Я считаю, что некоторые проблемы он даже раздул, а некоторые просто игнорировал, лишь бы олимпийская машина продолжала работать. Но все меньше городов хотят в будущем принять Олимпиаду».

Все больше людей против Олимпиады

И список городов, которые выходят из дорогой олимпийской гонки, продолжает расти. Граждане говорят «нет» олимпийским миллиардным рискам и неограниченному поручительству. В последний раз против проведения Олимпийских игр 2026 года высказались в мекке горнолыжного спорта Инсбруке.

Но МОК сейчас боится не только граждан, но и юстицию. Правоохранители по всему миру в последние месяцы копаются в олимпийском болоте. Жалобы похожи на те, что были поданы против ФИФА. Речь идет о коррупции, покупке голосов в миллионном размере и создании криминальных организаций. В фокусе внимания сейчас одобрение заявок на проведение Игр в Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2020. МОК отстранил двух членов комитета, но бизнес-модель, основыванная на этике, значительно пострадала.

Спорт как миротворец

Нужны хорошие новости. Их в Пхёнчхан должны привезти северо- и южнокорейские спортсмены. На открытии Олимпиады они должны пройти в одной колонне. Томас Бах презентует это как успех МОК.

«Сегодняшний день знаменует веху в олимпийском пути. С 2014 года МОК был озабочен особой ситуацией с проведением зимней Олимпиады на Корейском полуострове. До сегодняшнего дня мы раздельно встречались с обеими сторонами, чтобы затронуть политическую ситуацию в двусторонних переговорах. Поэтому сегодня большой день, когда олимпийских дух объединил две стороны», – отметил Бах.

Спорт как миротворец – вот сфера, в которой МОК чувствует себя лучше всего. Однако американский политолог Бойкофф считает, напротив, что спорт переоценивает себя. «И они хвалятся тем, что МОК принес мир на полуостров. Эти Олимпийские игры, по моему мнению, должны стать гвоздем в крышку гроба мифа о том, что Олимпийские игры и политика не смешиваются друг с другом. Трудно смотреть эти Игры в Пхёнчхане, не задавая себе вопрос, не являются ли они немного и Играми Пхеньяна. Мы не должны забывать о том, что эти люди держат палец на ядерной кнопке. Это серьезно. Если хочешь избежать войны, это бесспорно хорошая идея. Но принесет ли это долгосрочный мир – совсем другой вопрос», – отмечает эксперт.

Десять спортсменов из Северной Кореи

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее сильно политически нагружены, потому что Корейский полуостров – один из последних идеологических очагов конфликта. На протяжении многих месяцев шла борьба за благосклонность режима Севера. Из-за обострившихся недавно противоречий с США встал вопрос о безопасности на Олимпиаде. Большой спортивной ценностью участие Северной Кореи не обладает. Из десяти спортсменов, которые будут участвовать в Играх, напрямую квалифицировалась только пара по фигурному катанию. Кроме того, Северная Корея на Игры отправила оркестр, чирлидеров и шоу-группу матеров тхэквондо. На соревнованиях по женскому хоккею выступит объединенная сборная Южной и Северной Кореи. За символическим участием Северной Кореи стоит явный расчет, считает Бойкоф: «Это будет широко освещаться. И пока мы говорим об этом, мы не будем говорить о том, что расходы на Игры в Пхёнчхане выросли вдвое. О том, что для двух недель соревнований вырубили лес природной зоны. О проблемах Олимпиады, о том, что нужно действительно изменить. Мы не будем говорить о серьезных проблемах, которые присутствуют в МОК. Баху это на руку».

Фактом остается то, что Олимпийские игры – многомиллиардная машина, как и прежде. Однако потеря веры в олимпийское движение при Томасе Бахе стала все больше ощущаться. Не страшна даже спорная дипломатия с Россией и диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном. Потому что для мнимых защитников этики из Лозанны важен, в конце концов, только бизнес. И его необходимо поддерживать.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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