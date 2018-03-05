Новое время страны: Украинцы стали нацией ждунов

Как алхимики средневековья были одержимы поиском философского камня, так любой пишущий человек жаждет публичного признания и славы. Как, наверное, приятно видеть многотысячные тиражи написанной тобой книги, растекающиеся через магазины к восхищенным читателям. Как игриво, нарисованным глазом, подмигивает со страниц портала каждый читательский просмотр. Еще один, десять, сто… и искренний восторг наполняет грудь – наконец-то твоя фотография среди наиболее читаемых авторов за день, неделю, месяц. Именно твоя, красивого, умного, талантливого, не то, что все остальные графоманы. Это, конечно, шутка, и не имеет ничего общего с действительностью. На самом деле, нет более сплоченного и доброжелательного по отношению друг к другу сообщества, чем цех «инженеров человеческих душ». Но сейчас речь не об этом, а лишь о статистическом наблюдении, позволяющем определить один из факторов популярности, и, на мой взгляд, формирующем очертания будущего нашей страны.

Вы не обращали внимания, какие темы статей наиболее популярны среди читателей? На первом месте, с огромным отрывом – все, что связано с Россией. За этим следуют громкие скандалы внутри страны или катастрофы, по ситуации. Ну и обязательно среди первой десятки найдется статейка с откровениями «американских (европейских, австралийских, японских) ученых» с заголовком «сто грамм алкоголя каждый день – хорошо для вашего здоровья» или «десять упражнений, которые сделают вас счастливым за полчаса».

Но вернемся к главному. Две трети «Топ-10» самых читаемых материалов пестрят заголовками: «Что сделает Путин?», «Какой план у Путина?», «Какова судьба России?». Во-первых, не уверен, что авторы действительно располагают ответами на эти вопросы. Но это и не так важно, человек творческий делится своим видением, и если это сделано талантливо, то честь ему и хвала. Хуже другое – почему нас меньше волнуют вопросы «Что я должен сделать, чтобы жить лучше?», «Есть ли у меня план, как добиться успеха?» и «Какой будет моя собственная жизнь, если я все время буду читать о планах Путина?» и пить сто грамм после выполнения десяти упражнений.

Мы стали нацией Ждунов (Ждун – распространенное название скульптуры Homunculus loxodontus голландской художницы Маргрит ван Бреворт (Margriet van Breevoort), ставшее Интернет-мемом. Скульптура представляет собой безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками пожилого человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания, – прим. ред.)! Кто-то придет, что-то сделает, как-то решит. И, похоже, что большинство читателей, формирующих рейтинги, полагает, что их судьба, в первую очередь, зависит от России и Путина, украинских политиков, а не от них самих.

Бросьте, не ждите, ни наша страна в нынешнем своем состоянии, ни Россия, которая по меткому выражению Мережковского «не дала миру ничего, кроме русской литературы», ничего вам не дадут, кроме пустых обещаний величия, славы, пенсий, зарплат и лучшей жизни.

Добейтесь чего-то сами для себя, и страна от этого только выиграет. Если для этого нужно уехать, уезжайте. Ну разве выиграла бы Украина, если бы фигуристка, завоевавшая олимпийское золото для Германии, сидела и ждала, пока ей купят коньки и зальют лед в ее родном Обухове, а лыжный акробат из Николаева, единственный украинский чемпион последней Олимпиады, вместо того, чтобы уехать тренироваться за границу, ждал, пока отремонтируют трамплин на Родине.

В конце концов, и у школьного учителя есть выбор: плакаться о маленькой зарплате или заняться репетиторством, дав новому поколению не только качественные знания, но и отличный пример отношения к жизни. Главное – не сидите на месте и не ждите.

И пока это не изменится, пока мы не научимся стоять каждый на своих собственных ногах, надеяться только на себя и сражаться за свое место под солнцем, ничего нам, как стране, не светит.

Как писал гениальный Сковорода «Свет есть тогда, когда он есть в глазах». А у Ждунов, к сожалению, глаза огнем не горят, они лишь тлеют покорным ожиданием.

Иван Компан, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы

Источник: ИНОСМИ.РУ

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