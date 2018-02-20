La Stampa: Легенда спорта Валерий Борзов об олимпиаде и будущем легкой атлетики

Представьте себе встречу с легендой прошлого. Это Валерий Борзов. Да, он самый, но попробуйте объяснить это младшему поколению, поколению 2000-х. Этот господин, посетивший «Итальянский дом», соревновался в беге с Пьетро Меннеа (Pietro Mennea) в эпоху, когда белые спортсмены еще могли показывать высокие результаты. Борзов, родившийся на Украине, выступал в красной майке с надписью СССР. Он завоевал пять олимпийских медалей: две золотые, одну серебряную и две бронзовые: «Я делал ставку на победу, а Пьетро – как типичный итальянец – на рекорды».

На Олимпиаде Борзов находится в качестве члена МОК. Он рассказывает, что в молодости ему нравились биатлон и санный спорт, и говорит о том, как интересна эта зимняя Олимпиада: «На повестке множество вопросов – политика, метеорологические условия и статус самих спортсменов».

Возможно, он приедет в Рим представлять свою книгу. Если все получится, он хочет посетить музей, посвященный Пьетро Меннеа, и распространить такую практику среди специалистов: «Это основа спорта».

Неизбежно приходится говорить о допинге и о запрете, наложенном на российских спортсменов: «Приоритет – это „чистые" спортсмены, а у России – и не только у нее – есть некоторые проблемы с этим. Правильно, что МОК работает в этом направлении. То же самое касается и запрета на проход с флагом: существуют определенные правила, и те, кто их нарушил, должны быть наказаны».

Разговор снова возвращается к теме легкой атлетики: «Кто сильнее – Льюис или Болт? Джесси Оуэнс», – так отвечает Борзов. Будущее легкой атлетики после Болта видится ему в мрачном свете: «Кто станет главным героем? Допинг! Взгляните на мое телосложение и сравните его с современными атлетами. Все, этим все сказано».

Источник: ИНОСМИ.РУ

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