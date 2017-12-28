Корреспондент: Как вернуть в Украину «мозги»

Ключевым показателем уровня развитости страны в современном мире остается ее научно-технический и промышленный потенциал.

К сожалению, именно по этому критерию Украина в течение последних четырех лет последовательно деградирует.

Сфокусировав усилия на построении «аграрной сверхдержавы», украинская власть отложила в сторону вопросы развития национальной промышленности и развитии научно-технического потенциала. Это – огромная ошибка с точки зрения госуправления, так страна теряет остатки надежды на высокотехнологическое будущее.

Украинская наука, особенно ее фундаментальная составляющая, оказались на периферии внимания государства. Факты для сравнения. В 2013 году финансирование Министерства образования и науки составляло эквивалент 3 млрд долларов, в том числе на направление научных и научно-технических разработок – 56 млн долларов. В 2017 году бюджет Минобразования и науки был эквивалентен 1,23 млрд долларов, из них на научные и научно-технические разработки – 32,6 млн долларов. Наконец, в бюджете-2018 аналогичные статьи будут профинансированы соответственно на 1,07 млрд долларов и 31,7 млн долларов.

Несмотря на декларируемую стабилизацию экономической ситуации, поддержка научной сферы страны продолжает уменьшаться. Как следствие, исследовательские институты в лучшем случае работают неполную рабочую неделю, в худшем – закрываются. Только в 2016 году была прекращена деятельность шести институтов.

Не имея достаточной поддержки от своего государства, отечественные ученые принимают приглашения из других стран – тех, которые понимают необходимость вложений в науку. Не случайно тенденция последних лет даже у самых развитых стран, таких как США – это поддержка науки и возврат наукоемкого производства на свою территорию.

И таких стран становится все больше: за период 2000-14 годов наукоемкость мировой экономики выросла с 2,1 до 2,4% ВВП. И только в Украине за последние четверть века абсолютный объем расходов на науку сократился в 7,5 раз.

Научный потенциал и промышленная база позволяют Украине, при правильной государственной политике, остановить спираль падения в нишу аграрно-сырьевой страны и вернуть свое место в современном мире.

Для этого необходимо, во-первых, обеспечить приоритизацию и полноценное государственное финансирование фундаментальных научных исследований. Государственная поддержка перспективных научных разработок должна составлять не менее 1% ВВП ежегодно.

Во-вторых, нужно стимулировать приток частных инвестиций в научно-исследовательские и конструкторские программы. Если удастся вывести объемы финансирования таких программ и проектов на уровень 3-5 млрд долларов, доля инновационной продукции в общем объеме реализованной промышленной продукции вырастет в 4 раза.

Наконец, необходимо оптимизировать связь науки с производством. Это задача для бизнеса вместе с Национальной Академии наук Украины, национальными отраслевыми академиями, научно-исследовательскими институтами. Их подразделения и центры должны активно взаимодействовать с реальным сектором экономики, и, что важно, частными инвесторами. Перспективными формами работы во всем мире являются технополисы и технопарки. Нам нужно укрепить эту сферу, приняв соответствующее законодательство.

Вывод прост. Только изменив приоритеты государственной политики и цели бюджетного финансирования, можно изменить перспективы Украины к лучшему. Сегодня, когда научно-техническая и промышленная база окончательно не разрушена, такой шанс еще есть. Но окно возможностей для реформирования научной сферы не безгранично. Еще несколько лет падения – и оно закроется навсегда.

Сергей Левочкин – заместитель председателя фракции «Оппозиционный блок» в Верховной Раде.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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