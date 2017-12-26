Die Welt: Польшу могут выпроводить из ЕС

Представьте себе серьезное нарушение правил игры в футболе, говорит Франс Тиммерманс (Frans Timmermans) и размахивает рукой, словно держит красную карточку. Один игрок ранит другого, и независимый наблюдатель считает, что виновника необходимо удалить с поля. «Но судья говорит: "Я не покажу сейчас красную карточку, поскольку это может вызвать возмущение зрителей". Что бы Вы на это сказали?»

Франс Тиммерманс, первый вице-председатель брюссельской Еврокомиссии и самый главный заместитель Жан-Клода Юнкера, явно чувствует себя в эти минуты неуютно. Вот он стоит на трибуне в зале Еврокомиссии для прессы, это исторический момент для ЕС, однако отнюдь не позитивный.

Только что Тимммерманс и его коллеги, скрипя зубами, решили впервые в истории использовать против одного из членов ЕС самое серьезное оружие из его арсенала.

Поскольку Польша, по мнению Европейской комиссии, уничтожила независимость своей юстиции, Брюссель хочет призвать членов ЕС к тому, чтобы начать против Польши судебное расследование. В крайнем случае, хотя и весьма невероятно, это может стоить Польше временного лишения права голоса.

Брюссель долго колебался, однако теперь комиссия не видит больше никакой альтернативы. Однако тут же последовал первый вопрос одной журналистки из Восточной Европы о том, не думал ли Брюссель, насколько контрпродуктивным может стать это «беспримерное решение» и как оно может еще больше накалить атмосферу раздраженности и враждебности в ЕС.

Голландец Франс Тиммерманс, бывший министр иностранных дел и самый важный заместитель шефа Еврокомиссии Юнкера, является убежденным, более того страстным европейцем. Его можно понять, когда он называет завершение раскола Европы в результате расширения ЕС на Восток в 2004 году своим кровным делом.

И, конечно, как и все его коллеги, осознает риск, на который сейчас идет Брюссель. Поэтому Тиммерманс отчаянно пытался в течение двух лет отговорить польское правительство от реорганизации правовой системы. Брюссель стремился сделать все, чтобы заставить Варшаву изменить свою позицию: предложения о переговорах, требования, угрозы, просьбы, посреднические усилия, призывы, визиты, приглашения.

Действовать для сохранения достоверности

Все это было напрасно: национально-консервативная правящая партия ПиС продолжала, по мнению Брюсселя, уничтожать своей правовой реформой правопорядок и разделение властей в стране. Поэтому коллегия Еврокомиссии с тяжелым чувством приняла на своем последнем заседании в 2017 году решение о «ядерной опции» согласно статье 7 конституционного договора.

Брюссель уже давно должен был действовать, чтобы не потерять полностью свою достоверность в качестве сообщества с общими ценностями и правом. Хотя не только маловероятно, но и почти исключено, что дело действительно дойдет до самых тяжелых санкций.

Ибо они должны быть приняты только единогласно, а Венгрия уже заявила, что находится на стороне Варшавы. Действия Еврокомиссии против Польши являются неприемлемыми и нарушают независимость страны, сказал вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен (Zsolt Semjen).

Польское министерство иностранных дел также резко критиковало Брюссель. Решение Еврокомиссии носит политический, а не правовой характер, возмущалась Варшава и угрожала: это решение отягощает безо всякой необходимости взаимоотношения и затрудняет создание взаимного доверия и единства.

Однако для Еврокомиссии было важно решиться наконец на принципиальный шаг и передать ответственность другим странам-членам ЕС. Теперь их правительства должны открыто определить свою позицию, хотя для многих это было бы весьма непопулярно. Популисты охотно упрекают ЕС в том, что он противоправно нарушает саму суть государственных правовых сфер, таких как положения конституции, и к ним все больше прислушивается население.

Проблема в следующем: жесткие угрозы санкциями против Польши раздаются именно в тот момент, когда напряженность между Востоком и Западом все больше нарастает, а окопы становятся все глубже. Правокатолическое правительство Польши успешно представляет ЕС в качестве своего противника. Запад приближается к своему концу и морально разложился, утверждает правительство.

В результате взрыва «юридической атомной бомбы» ее ударная волна действительно может стать еще сильнее. Так что, возможно, ЕС слишком долго ждал и в борьбе за правопорядок в Польше вряд ли сможет сделать что-либо еще. Было принято 13 законов, которые позволяли политикам напрямую воздействовать на все суды и прокуратуры страны.

Последствия почти непредсказуемы

И все же: Брюссель решил, что риск из-за бездействия был бы еще больше. Если использовать сравнение Тиммерманса, то он действительно показал красную карточку. Однако последствия почти непредсказуемы. Кто знает, не приведет ли это в конечном счете к выходу Польши из ЕС, хотя согласно опросам, население отнюдь не хочет этого.

«Возможно, правительство вообще не заинтересовано в том, чтобы оставаться в ЕС после 2020 года, то есть после следующих парламентских выборов и начала нового периода действия бюджета ЕС», — сказала польский политолог Рената Миенковска (Renata Mienkowska) в интервью газете Die Zeit. Если в финансовом отношении Польша ничего не выиграет, то она может выйти из ЕС, считает политолог: «Мне больно это говорить, но выход Польши из ЕС вполне возможен».

Новый премьер Матеуш Моравецкий (Mateusz Morawiecki) обещал вернуть Европу к христианству. «Захочет ли кто-то через три года еще оставаться в ЕС? Вот уж нет».

Источник: ИНОСМИ.РУ

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