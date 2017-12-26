Независимая газета: Почему многим христианам легче простить палачей, чем сочувствовать их жертвам?

В одном из монастырей сердобольные прихожанки сообщили миру о том, что собираются молиться за чиновника, недавно осужденного, и довольно сурово, за получение взятки. Перед самым судом этот чиновник всенародно покаялся за свою неправедную деятельность в высокой должности. Верующие женщины рассудили, что после покаяния, даже если человек преступал закон, он заслуживает милосердного к себе отношения.

Но сердобольным мирянкам дал суровую отповедь настоятель монастыря. Православные СМИ приводят его запись на странице обители в соцсети, где он наставляет верующих словами Глеба Жеглова: вор должен сидеть в тюрьме!

Несколько лет назад, когда участницы группы Pussy Riot отправлялись в тюрьму, представители Русской православной церкви добивались от них покаяния. Дескать, о каком милосердии, к которому тогда призывали Церковь, может идти речь, если «кощунницы» даже не раскаялись? Да, девицы в балаклавах не раскаялись, а чиновник-то покаялся в последнем слове на суде! Хотя этот государственный муж, который должен отправиться по этапу в лагерь строгого режима, работая в своей должности, уж точно ничем не обделил Церковь, наш прокуратор в рясе и с крестом решительно отказал ему в сострадании.

В эти дни и месяцы как раз много вспоминали о временах, когда по строгим приговорам виноватые и невинные массово отправлялись в места заключения и гибли там. Среди них были и так называемые новомученики, погибшие потому, что исповедовали христианскую веру.

Характерно, что, прославляя память страдальцев на многочисленных конференциях и выставках, церковные организации обнаруживают в них средство для достижения главной цели – торжества православия в современной России. Это видно по тому, как жестко идет отсев «достойных» для прославления. Этот был тверд, исповедовал Христа до конца – его включают в сонм героев нового времени. Тот сломался, оклеветал других, отрекся – его за борт мемориальных проектов.

Такое отношение к погибшим в годы террора поддерживается в верхах Церкви. В них видят не слабых и грешных жертв тоталитаризма, а сверхлюдей, из которых можно делать гвозди, выражаясь языком тех, кто отправлял христиан в лагеря.

Одновременно представители Церкви легко находят во временах безбожных пятилеток «скрепы» державности и своеобразный моральный кодекс строителей государственности. Конечно, РПЦ сейчас взяла на себя важную для общества задачу консолидации общества, примирения «белых» и «красных». Это благородно и полезно для нас всех. Но как к этой миссии подойти – вот важная нравственная проблема!

Представители Церкви как-то слишком легко примирились если не с мыслью о неизбежности государственного террора в большевистские времена, то по крайней мере с правотой лидеров православия, заключивших с «безбожной» властью пакт о взаимовыгодном сотрудничестве. Возникла тема возможности прославления в лике святых Сергия (Страгородского), хотя участие будущего «сталинского» первосвященника в судьбе патриарха Тихона и его местоблюстителя митрополита Петра (Полянского) не вполне ясно. Вообще дискуссия вокруг «сергианства», то есть приспособления Церкви к тоталитарному режиму, похоже, решается церковным истеблишментом в пользу апологии «сотрудничества».

Наверное, мы никогда не узнаем, как ответили настоятелю монастыря верующие женщины, которые пожалели покаявшегося коррупционера. Но они могли бы раскрыть перед служителем Христа Евангелие и показать слова, которые обратил к разбойнику, висевшему рядом с ним на кресте, тот, пример которого проповедует Церковь: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк 23:39).

Источник: Независимая газета

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