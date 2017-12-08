ИНОСМИ: Самые влиятельные олигархи мира

Джефф Безос (Jeff Bezos) является самым богатым человеком в мире. Недавно состояние этого основателя компании Amazon преодолело отметку в 100 миллиардов долларов. В последние годы деятельность его интернет-концерна постоянно расширялась. Амазонизация – уже давно это слово стало пугающим для многих предприятий, а могущество его создателя увеличивается вместе с ростом его богатства. Однако реальное имущество Джеффа Безоса уже давно нельзя назвать таким большим, как можно подумать, учитывая астрономическую сумму в 100 миллиардов долларов. Власть денег определяется в конечном итоге тем, какое количество богатства содержится в экономике страны в целом. Соединенные Штаты, то есть та страна, в которой Безос сделал свое состояние, обладает гигантской экономикой. По сравнению с размерами американской экономики даже все миллиарды основателя компании Amazon выглядят скромно. Богатство этого 53-летнего предпринимателя составляет лишь около 0,5% суммы всех товаров и услуг, которые производятся в течение года в Соединенных Штатах. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс со своими 89 миллиардами, а также легенда среди инвесторов Уоррен Баффетт с 79 миллиардами долларов составляют лишь незначительную часть совокупных американских экономических показателей. И ничего не меняется, если к этому присоединить тех людей, которые занимают четвертое и пятое место в списке богатейших людей Америки – главу компании Facebook Марка Цукерберга (75 миллиардов) и основателя фирмы Oracle Ларри Эллисона (54 миллиарда). Пять самых богатых людей Америки вместе обладают значительным состоянием, оцениваемым в 394 миллиарда долларов, но и это составляет не более 2,1% валового национального продукта. Поэтому нет оснований говорить о том, что в Америке происходит нездоровое сосредоточение собственности. Тогда как в других странах ситуация, естественно, другая. В некоторых странах пять самых богатых людей имеют так много денег, что на них они могут купить четверть или даже треть всех товаров и услуг, производимых в стране в целом. В этих государствах сверхбогатые люди обладают значительно большим влиянием, чем в Америке. Их состояние превращается во власть – экономическую, а часто и политическую.



© AFP 2017, Fabrice Coffrini

Основатель ИКЕА Ингвар Кампрад

Настоящие списки богатых людей демонстрируют такого рода влияние: они определяют величину состояния относительно общих экономических показателей. Редакция газеты Welt составила такой список на основе данных финансовой службы Bloomberg. В нем представлена не только информация об относительной величине состояний. С его помощью можно сделать выводы о том обществе, к которому принадлежат богатые люди и на которое они оказывают влияние. Соответствующая концентрация состояния показывает, в какой степени «олигархи» оказывают влияние на экономику. На ее основе можно даже сделать вывод относительно степени олигархизации каждой конкретной страны. Чем большее количество богатства имеют в своих руках пять человек, тем выше опасность того, что они могут получить слишком большое влияние в государстве и в обществе. Именно так и определяется понятие «олигархия» (власть немногих) – небольшая группа людей получает возможность дергать за веревочки и при этом, как правило, накапливает огромное состояние. В небольших государствах степень олигархизации, обычно, более значительная. Самая высокая ее степень отмечается в двух бывших британских колониях – в Гонконге и на Кипре. В китайском городе-государстве состояние пяти самых богатых людей составляет 33% от его совокупных экономических показателей. Самый богатый его житель Ли Кашин обладает состоянием в размере 34 миллиардов долларов. Это соответствует 10,5% валового внутреннего продукта (ВВП). Этот 89-летний человек, которого называют медийным «суперменом» из Гонконга, управляет своим холдингом Hutchison как империей. Чтобы никогда не опаздывать, Ли выставляет свои часы на 20 минут вперед. Более экстремальная концентрация богатства существует сегодня только на Кипре. Там один-единственный человек, Джон Фредриксен (John Fredriksen) обладает состоянием, размеры которого превышают 52% ВВП. Этот сделавший себя сам человек из Норвегии, принявший в 2006 году по налоговым соображениям гражданство Кипра, обладает активами, стоимость которых составляет более 10 миллиардов долларов. Он является судовладельцем, а также занимается нефтяным бизнесом. Фредриксен – не единственный богатый человек на этом средиземноморском острове. Состояние следующих по списку четверых жителей Кипра составляет 28% ВВП страны. Неожиданно высокая концентрация капитала наблюдается в государствах Северной Европы, которые, по сути, выступают за социальное равенство. В Дании коэффициент олигархизации равняется 11, а в Швеции – даже 19. Это объясняется не только тем, что владелец компании IKEA Ингвар Кампрад (Ingvar Kamprad) является одним из самых богатых людей Европы. Состояние этого 81-летнего шведа оценивается в 48 миллиардов долларов – это почти 10% ВВП Швеции. И другие жители этой страны накопили огромные богатства – например, крупный акционер компании H&M Стефан Перссон (Stefan Persson). Несмотря на подобную концентрацию капитала, скандинавские страны не принято считать плутократиями, в которых правят только деньги. Судя по всему, это связано с продолжительной традицией в области гражданского общества и рыночной экономики. Иначе выглядит ситуация в тех странах, где капитализм был введен лишь недавно, прежде всего в странах бывшего восточного блока. Так, например, в Чешской Республике коэффициент олигархии составляет 12%. Один из сверхбогатых людей этой страны недавно вместе с основанным им самим популистским движением получил большинство в Парламенте – речь идет об Андрее Бабише (Andrej Babiš). Хотя его состояние составляет «всего» 4,1 миллиарда долларов, эта сумма превышает 2,1% совокупных экономических показателей Чехии. В сравнении с этим монетарное воздействие президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выглядит исключительно скромно. Компания Bloomberg оценивает его состояние в 2,9 миллиарда долларов, и таким образом доля «этого Дональда» в американской экономике составляет лишь жалкие 0,016%. Бабиш, кстати, не является самым богатым чехом. Впереди него в списке богатейших людей находится финансовый инвестор Петр Келлнер (Petr Kellner). Его состояние в 12,3 миллиарда долларов соответствует 6,3% ежегодных совокупных экономических показателей его родной страны. Как и некоторые русские олигархи, их чешские коллеги получили выгоду в результате падения Берлинской стены. Благодаря хорошим связям в области политики они в ходе приватизации смогли получить филейные куски местной экономики. Бабиш является примером того, каким образом экономическое благосостояние можно превратить в политическую власть. В 2011 году он основал движение ANO, своего рода объединение всех разгневанных граждан Чехии.



© AP Photo, Petr David Josek

Министр финансов Чехии Андрей Бабиш