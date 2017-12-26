Riga.Rosvesty: Граждан Украины начали массово депортировать из ЕС

Киев – Согласно данным украинской Государственной пограничной служба за первые шесть месяцев действия безвизового режима со странами Европейского союза, (начиная с 11 июня 2017 г.), в Европе побывало 355 тысяч человек. Львиная доля туристов (277 тысяч человек) пересекли сухопутную границу с Румынией и Польшей, а еще 128 тысяч человек воспользовались авиасообщением. При этом, по данным украинской стороны, количество отказов во въезде украинцам составляет «меньше статистической погрешности». А вот по данным европейского агентства по пограничной и береговой охране FRONTEX за тот же период по числу отказов во въезде, депортациям и нелегальному пребыванию в ЕС украинцы стали абсолютными лидерами среди всех остальных стран. Еще хуже ситуация обстоит в Израиле – украинцев оттуда целыми самолетами возвращают на родину прямо из аэропорта, а количество нелегалов, которым грозит депортация, исчисляется десятками тысяч человек.

Европа уже сама не рада, что отменила визы для Украины

По сравнению с первом кварталом 2017 г., (январь-март), к апрелю-июню количество отказов украинцам во въезде на территорию ЕС увеличилось на 5 %. При этом, что ранее всегда благосклонная к Украине Польша, раздававшая мультивизы тысячами, стала также лидером – 36 % от всех отказов. По данным FRONTEX 64 % всех отказов было выдано при пересечении сухопутных границ с ЕС, 30 % – при авиаперелетах, 5,6 % – на водных границах. Стоит отметить, что в 2016 г., когда между Украиной и ЕС действовал визовый режим, украинцев все равно тысячами разворачивали на границе. Но тогда по этому показателю Украина уступала Российской Федерации, а во втором квартале вырвались вперед. Выходит, что украинцам стали чаще отказывать во въезде, чем, когда они путешествовали по Европе с визами. Если же смотреть картину в целом, то Украина по количеству отказов на первом месте, Россия на втором, Албания на третьем.

С одной стороны, значительный рост отказов можно было бы связать именно с отменой виз, а значит ростом количества путешественников. Но с другой, до отмены безвизового режима украинцы спокойно ездили в Европу и так, а процент отказов был минимальный. Значит проблема не в визах или их отсутствия.

Если смотреть на цифры в развитии, то становится очевидным не резкий всплеск отказов, а их планомерный рост начиная еще с прошлого года. По сравнению с 2016 г. количество отказов во въезде возросло на 34 %. А по сравнению с началом 2017 г. – на 6,4 %.

При этом из более 9 тысяч отказов большинство (4 тысячи 334 случая), связаны с неподтвержденной целю и длительностью поездки. Например, у «туристов» не было брони гостиницы, обратного билета или достаточной для пребывания в ЕС суммы денег. 2 тыс. 260 украинцам отказано во въезде было по причине отсутствия действующей визы или разрешения на пребывание.

Напомним, что согласно статистике Госпогранслужбы Украины, за первый месяц действия безвизового режима с ЕС (11 июня – 11 июля 2017 г.) им воспользовались почти 95,5 тысячи украинцев. При этом пресс-секретарь ведомства Олег Слободян заявил, что из этого числа отказов было всего пятьдесят.

Украинцы массово едут в Европу на заработки и не хотят возвращаться любой ценой

Еще до введения безвизового режима, (во втором квартале 2017 г.), на территории ЕС было выявлено больше 8 тыс. нелегалов именно из Украины. Среди национальностей, чьи граждане нелегально пребывали в ЕС, Украина занимает второе место после Марокко, обгоняя Албанию, Афганистан, Пакистан, Алжир, Ирак, Судан, Нигерию и Сирию. В целом же, по разным оценкам, сегодня в ЕС находится до 30 тысяч нелегалов-украинцев. Это можно объяснить частично тем, что после введения безвизового режима к т.н. «нелегальным мигрантам» причисляют не только тех, у кого закончится срок действия визы или разрешения на проживание, но и тех, кто превысил лимит краткосрочного пребывания в ЕС без визы (не более 90 дней на протяжении каждых 180-ти).

Однако с точки зрения экспертов, в первую очередь показатель выявленных украинских нелегалов в ЕС возрастает за счет трудовых мигрантов, которые пытаются использовать безвизовый режим для упрощенного пересечения границы с целью нелегального трудоустройства.

При этом эксперты FRONTEX отмечают значительный рост случаев использования украинцами поддельных документов при пересечении границ. Так, во втором квартале 2017 г. 1 тыс. 682 человека проникли в ЕС по поддельным документам, что на 4 % больше, чем в первом квартале 2017 г. Среди таких нелегалов – представители 101 национальности, из которых большинство – украинцы (252 человека). Далее дут марокканцы (147 человек) и иранцы (88 человек).

«Но количество случаев мошенничества украинцев с документами, которое снизится при въезде в Шенгенскую зону, вероятно, уравновесится с другой стороны более высоким числом таких обнаружений при выходе из Шенгена в направлении Соединенного Королевства и Ирландии, где визовая политика остается неизменной», – прогнозируют эксперты FRONTEX.

Во втором квартале 2017 г. власти ЕС издали 69 тысячи 674 решений о депортации граждан третьих стран.

При этом во FRONTEX отмечают, что соотношение эффективных (то есть реально осуществленных) возвратов к возвратным решениям снизилось по сравнению с первым кварталом 2017 г. Число лиц, фактически вернувшихся во втором квартале, составляют менее 50 % от выданных возвратных решений. Во втором квартале 2016 г. эта цифра достигала 63 %. Это говорит о том, что властям ЕС все сложнее обеспечить соблюдение решений о депортациях и выпроводить «гостей» из страны. И в этом рейтинге Украина, кстати, занимает вторую позицию – после Албании. При этом если в случае с Албанией тенденция идет на спад, то с Украиной дела обстоят печальней – с каждым годом депортаций украинцев становится все больше.

Даже Святая земля не принимает украинцев

17 октября 2017 г. МВД Израиля также ввело в действие новое правило, позволяющее рассматривать по ускоренной процедуре ходатайства граждан Украины, которые претендуют на статус беженца. Это решение позволяет депортировать тех, кто не соответствует установленным властями критериям, сообщают израильские СМИ.

В последнее время в Израиле значительно увеличилось количество просьб на получение статуса беженца от граждан Украины, которое достигло уже 15 тысяч. Только с начала текущего года количество таких заявлений составило семь тысяч. И если ранее проверка каждого заявления могла длиться по нескольку лет, то теперь, благодаря статусу безопасной страны, этот процесс продлится всего неделю. Соответственно, можно будет значительно скорее депортировать на Украину лиц, которым отказали в предоставлении статуса беженца.

Напомним, что октябре 2017 г. Израиль внес Украину в список стран, граждане которой живут в безопасности, а значит право на статус беженца не имеют.

С началом боевых действий на Донбассе израильские ведомства не решались признать Украину безопасной страной, рассматривая каждое заявление на получение статуса беженца от украинцев, по существу. Однако, несмотря на принятое решение, уроженцы Луганской и Донецкой областей не будут подпадать под статус лиц, прибывших из безопасной страны, поэтому их заявления на получение убежища будут рассматривать, как и до этого времени, по индивидуальной процедуре, отметили представители Управления регистрации населения и миграции Израиля.

Посол Украины в Государстве Израиль Геннадий Надоленко в интервью радиостанции «КАН-РЭКА» заявил, что украинская сторона была партнером в выработке такой политики. Ситуацию, при которой граждане Украины могли без всяких на то оснований претендовать на статус в Израиле, он назвал ненормальной. Дипломат также посетовал на то, что вокруг этой проблемы сложилась целая индустрия нелегальной миграции.

В то же время, как пишет украинское издание «Страна», многие прикидываются беженцами, чтобы потянуть время с оформлением рабочей визы. Рассмотрение их заявления занимает месяцы, за которые они успевают неплохо заработать. Трюк с беженцами поставили на поток фирмы-посредники. В интернете можно найти сотни объявлений с обещаниями легализации в Израиле за несколько тысяч долларов без гарантий.

«Людям обещают работу, а по прибытии советуют подавать на статус беженца. Мол, нужно говорить, что они из Донбасса, там война и опасно и для жизни. А пока дойдет до рассмотрения их заявления и собеседования, пройдут месяцы, за которые они успеют неплохо заработать. Фактически они нелегалы, но юридически к ним вопросов не было. Едут и по одному, и парами», – рассказывает израильский журналист Ян Штеренберг.

По словам главы МВД Израиля Арье Дери, депортация – вынужденная мера, так как число украинцев и грузин, незаконно оставшихся в стране, уже превысило число беженцев из Африки.

«Мы задействуем все средства, которые есть в нашем распоряжении, чтобы положить конец этому явлению. Тысячи таких заявок, большинство из которых лишены всякого основания, затрудняют работу системы и не дают нашим специалистам заниматься реальными обращениями. В случае отказа в статусе беженца человек обязан покинуть Израиль в течение семи дней. Если он отказывается это сделать добровольно, выдается ордер на его арест. И из тюрьмы нелегала доставляют в аэропорт и отправляют на родину», – отметил глава израильского ведомства.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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