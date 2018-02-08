Defence24: Грядет война в космосе?

Пентагон предупреждает, что Россия и Китай в ближайшие годы смогут вносить помехи в работу находящихся на околоземной орбите американских спутников или уничтожать их. Одновременно эксперты спорят, существует ли опасность на самом деле, или американцы хотят найти предлог для возобновления программы развития противоспутникового оружия, которую США приостановили после окончания холодной войны.

Сообщение о новой угрозе появилось в предоставленном Пентагону докладе Управления разведки Объединенного комитета начальников штабов. Конечно, Китай и Россия уже давно приступили к разработке противоспутниковых вооружений, однако, как указывают американские аналитики, в последнее время две эти державы начали заниматься внедрением систем такого рода в своих вооруженных силах активнее. В предыдущие годы Москва, по разным оценкам, потратила на вооружения, предназначенные для поражения спутников, более пяти миллиардов долларов.

В докладе говорится о том, что в 2020 году россияне и китайцы смогут вывести свои противоспутниковые вооружения на уровень полной оперативной готовности.

Пентагон не стал делать официальных заявлений на эту тему, но пресса сразу же вспомнила, что в мае 2017 года директор Национальной разведки Дэн Коутс (Dan Coats) обращал внимание на изменения, внесенные в российскую и китайскую военную доктрину: теперь она предполагает возможность нанесения ударов по гражданским и военным спутниковым системам.

Москва и Пекин ведут деятельность в двух направлениях. Первая цель – это создание удобной в использовании и относительно недорогой системы противоспутниковых вооружений (так что речь теперь идет не только о большом ядерном взрыве на той или иной орбитальной высоте). Вторая – появление таких международных договоров, которые не позволят американцам эффективно защищаться в космосе от противоспутникового оружия.

Тревога, поднятая после утечки из Пентагона, может, конечно, иметь под собой реальные основания. Однако, к сожалению, сейчас все предостережения такого рода воспринимаются с недоверием: на них смотрят через призму воинственных высказываний президента Дональда Трампа и сомнительных заявлений американских аналитиков на тему новых угроз (они, например, утверждают, что Россия создает атомные подводные дроны с ядерными боеголовками, мощностью в сто мегатонн). Между тем, может оказаться, что не за горами «спутниковая война», а противник (в первую очередь Китай) уже действительно принял на вооружение соответствующее оружие.

Насколько реальна опасность?

Американцы предупреждают, что в настоящий момент нападению могут подвергнуться спутниковые системы, которые находятся на низкой околоземной орбите, то есть на высоте от 180 до 2 тысяч километров над поверхностью Земли. В 2016 году таких объектов, принадлежащих 43 странам, было примерно 780. Это в основном спутники наблюдения Земли, которые обеспечивают военных информацией, необходимой для подготовки и проведения операций по всему миру во время кризисов или военных действий. Низкую околоземную орбиту используют также коммуникационные и метеорологические спутники («Ирридиум», «Глобалстар», «Орбкомм»).

Однако китайские и российские вооружения представляют опасность также для космических объектов, находящихся на высокой эллиптической орбите, то есть в первую очередь для военных спутников связи и разведывательных спутников. Они находятся в безопасности лишь на первый взгляд. Если в апогее (наиболее отдаленной от Земли точке орбиты, находящейся на высоте более 35,786 тысяч километров) им ничего не угрожает, то в перигее (самой близкой к Земле точке – от пятисот до тысячи километров) они уже попадают в зону поражения вооружений, разработкой и внедрением которого якобы занимаются Китай и Россия.

Американцы полагают, что это в первую очередь: разного рода противоспутниковые ракеты, запускаемые с наземных (в том числе мобильных) установок или самолетов (МиГ-31); лазерные системы (в случае России – лазерные пушки высокой мощности, установленные на самолетах А-60); мощные передатчики для создания помех (системы радиоэлектронной борьбы); электромагнитное оружие (электромагнитная бомба); небольшие маневрирующие спутники, которые могут перехватывать другие космические объекты (что сложно с технической точки зрения) или приходить с ними в столкновение, нанося повреждения и уничтожая.

Дальше всего Китай и Россия продвинулись в разработке ракетных вооружений. Может показаться, что китайцам уже удалось добиться больших успехов. Они говорят, что они создали две мобильные батареи противоспутниковых ракет, уничтожающих цели непосредственным попаданием («hit-to-kill»), и занялись разработкой двух стационарных противоспутниковых систем (предназначенных, судя по всему, для ударов по объектам, находящимся на большей высоте). Некоторые американские аналитики предполагают, что такое оружие позволит Пекину уничтожать спутники наблюдения на низкой околоземной орбите, спутники GPS на средней околоземной орбите и спутники систем раннего оповещения на геостационарной орбите.

В действительности у китайцев, судя по всему, возникли серьезные проблемы: они не могут преодолеть технологический барьер, который уже преодолели россияне. В России говорят, в частности, о создании противоспутникового комплекса «Нудоль» (в 2016 году его испытания проводились пять раз), а также о модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31: их планируется оснастить ракетами, которые смогут уничтожать цели за пределами атмосферы.

Главный козырь россиян – это зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей». Не секрет, что практически каждую систему, предназначенную для перехвата баллистических ракет, можно использовать для поражения спутников на низкой околоземной орбите. Это позволяет сказать, что, создав систему «Эрроу-3», противоспутниковое оружие получил Израиль.

Россияне обладают такими технологиями уже давно, чем пытаются воспользоваться китайцы, покупающие у россиян ЗРК С-400. Однако на копирование и внедрение российских решений уйдут годы, кроме того, Китаю придется проводить испытания, которые невозможно скрыть. Из-за усиливающегося международного давления заниматься ими будет все сложнее.

Самый совершенный и коварный элемент системы противоспутниковых вооружений – это маневрирующие спутники. Испытаниями такого рода объектов особенно активно занимается Китай, однако у россиян тоже есть опыт в этой сфере. В 2014 году они вывели на орбиту четыре спутника: один сразу же был использован для отработки сближения с другими объектами, а два других начали координированным образом менять свое положение лишь спустя месяц.

Такое оружие представляет особенную опасность, поскольку его действия сложно предсказать. Спутник, выполняющий на орбите некую «официальную» миссию, может, например, оставлять на трассе движения другого орбитального объекта какие-то предметы: столкнувшись с ними, тот получит повреждения или будет выведен из строя. В подобных обстоятельствах практически невозможно сказать, была ли это намеренная атака (и кто за ней стоял) или случайный инцидент, произошедший из-за поломки технического оборудования.

В чем состоит проблема, показывает ситуация, в которой Международной космической станции пришлось при помощи грузового космического корабля «АТВ-5» провести маневр, чтобы уклониться от космического мусора. Это, по всей вероятности, был обломок китайского спутника-шпиона «Яогань-12». Возможно, китайцы «потеряли» его случайно, а возможно, специально оставили на трассе другого космического объекта.

Другим примером, демонстрирующим, что «орбитальный саботаж» остается безнаказанным, служат испытания противоспутниковой системы, которые Пекин провел в начале 2007 года. В их ходе китайцы запустили ракету, которая должна была поразить недействующий метеорологический спутник «Фэнъюнь». Китай объявил об успехе испытаний, но одновременно устроил в космосе настоящую экологическую катастрофу. Из-за его операции появилось целое облако обломков, которые не падают на Землю, а кружат вокруг нее со скоростью, превышающей 33 тысячи километров в час: теперь это смертельно опасная зона. Никакой ответственности за свои действия Пекин не понес, и пока ничто не свидетельствует о том, что существует перспектива введения наказаний за загрязнение космоса. Однако чем больше испытаний противоспутниковых вооружений проведут Россия и Китай, тем опаснее будет становиться космическое пространство, и тем сложнее будет использовать спутниковые системы.

Как отреагируют американцы?

Пока американцы не нашли способ, который бы позволил эффективно противостоять новой угрозе. Они не знают, например, как обеспечить быструю замену утраченных спутников, а ведь речь идет о системах, которые стоят много миллиардов долларов и обслуживают жизненно важные потребности военных и гражданских учреждений не только в США, но и в союзных государствах.

Вместо того чтобы заняться поиском таких решений, американские военные специалисты решили пойти по линии наименьшего сопротивления и предложили просто последовать примеру противников и развивать противоспутниковые вооружения. То есть они займутся в космосе не созиданием, а разрушением, действуя, исходя из принципа: «что вы сделаете нам, тем мы ответим вам». Если этот сценарий («война в космосе») станет реальностью, на орбитах появится такое количество обломков спутников, что земляне не смогут больше безопасно ее использовать, а отправка экипажа на международную космическую станцию превратится в самоубийственную миссию.

Американцы сосредоточат усилия не на поиске методов, которые позволят пресечь появление нового космического мусора, а на создании вооружений, которые лишь усугубят ситуацию. Речь идет в первую очередь о возобновлении двух программ эпохи холодной войны. Первая – это «Программа 437», в рамках которой разрабатывалась баллистическая ракета «Тор». Она могла вывести на орбиту ядерный заряд, предназначенный для уничтожения находящихся поблизости спутников или их обезвреживания при помощи электромагнитного импульса. В рамках второй была создана ракета «Асат», предназначенная для уничтожения спутников прямым ударом, которую приняли на вооружение при президенте Рейгане. Самолетом-носителем выступал «Ф-15», который мог подниматься на очень большую высоту.

Сейчас военные говорят, что приостановка этих программ (в первую очередь менее затратной программы по разработке комплекса АСМ-135 «Асат») была ошибкой, тем более что никакой замены им не появилось.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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