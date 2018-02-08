CNBC: Россия, Китай и США вступили в гонку за контроль над Арктикой

Назовем это новой холодной войной. Россия, Китай и Соединенные Штаты борются за влияние и контроль над той частью мира, где холодно в буквальном смысле этого слова.

Более половины береговой линии Северного Ледовитого океана приходится на побережье России в ее арктической части, и поэтому Москва уже давно стремится обеспечить себе экономическое и военное господство в этом регионе мира, который манит своими нетронутыми запасами нефти и газа на сумму более 35 триллионов долларов. А теперь и Китай начал пробивать себе дорогу в Арктику, объявив в прошлом месяце о своем стремлении создать «полярный шелковый путь» в северных широтах, где из-за глобального потепления открываются новые маршруты мореплавания и появляются новые экономические возможности.

На кону стоит от 20 до 25 % неразведанных мировых запасов органического топлива, не говоря уже о других пригодных для добычи полезных ископаемых, таких как золото, серебро, алмазы, медь, титан, графит, уран и прочих ценных редкоземельных элементов. Лед отступает, и эти ресурсы становятся все долее досягаемыми.

На декабрьской конференции климатологов в Новом Орлеане команда специалистов из Национального управления океанических и атмосферных исследований объявила, что Арктика в известном нам виде ушла в прошлое. Воспользовавшись неологизмом «новая Арктика», эти эксперты рассказали, что потепление океанской поверхности и уменьшение площади морского льда является беспрецедентным за последние полторы тысячи лет. По их словам, «Арктика не демонстрирует ни малейших признаков того, что она может вернуться в то состояние, в котором пребывала в прежние времена».

Лед отступает, и на его место приходят корпорации и государства. В регионе ускоренными темпами строятся морские порты, объекты по добыче полезных ископаемых, нефте- и газопроводы, а также обслуживающие их автомобильные, железные дороги и аэродромы. Международная финансовая компания «Гуггенхайм Партнерс» (Guggenheim Partners) составила перечень запланированных, строящихся, построенных и отмененных объектов инфраструктуры в Арктике. Всего в этом списке 900 проектов, которые потребуют в целом триллион долларов инвестиций. Часть этих средств уже на подходе.

Россия является несомненным лидером в развитии арктической инфраструктуры. Общая стоимость ее проектов в этом регионе, включая завершенные, строящиеся и предлагаемые к строительству объекты, составляет почти 300 миллиардов долларов. Эта самая большая в мире страна вновь открывает некогда заброшенные советские военные городки, а также строит новые объекты и аэродромы на своих северных территориях. Одновременно она создает целую череду морских портов на побережье Северного Ледовитого океана. Государственная нефтяная компания «Роснефть» в прошлом году начала буровые работы на своей самой северной арктической платформе на океанском шельфе в попытке освоить месторождение, запасы нефти которого могут составить полмиллиарда баррелей. В июне она открыла первое нефтяное месторождение в море Лаптевых, что в восточной части Арктики. Между тем, российский энергетический гигант «Газпром нефть» уже добывает черное золото со дна Северного Ледовитого океана на другом месторождении в Печорском море.

Конечная цель: сделать так, чтобы к 2050 году добыча нефти на морских месторождениях в Арктике составляла от 20 до 30 % от общероссийского объема.

Россия не одинока в своих усилиях. Финляндия, Соединенные Штаты и Канада тоже намерены вкладывать значительные инвестиции в инфраструктуру в своих арктических зонах. Государственная энергетическая компания Норвегии проводит геологоразведочные работы на дальних рубежах Баренцева моря, хотя ее суверенный инвестиционный фонд намерен выводить активы из сферы добычи ископаемого топлива. В январе администрация Трампа объявила о своем намерении открыть большую часть внешнего континентального шельфа США для проведения буровых работ, включая районы к северу от Аляски.

Но именно усиление Китая, который имеет территориальные притязания на Арктику и превращается в полярную державу, может активизировать соперничество и борьбу за ресурсы и влияние в этом регионе. Экономическая и военно-морская мощь Китая на подъеме, и он уже приступил к реализации проектов развития Арктики, хотя не имеет там своих территорий. Это подчеркивает возрастающую глобальную значимость Пекина.

Не все арктические инфраструктурные проекты из списка «Гуггенхайм Партнерс» будут реализованы, однако «уровень этих проектов повышается», говорит старший директор-распорядитель «Гуггенхайм Партнерс» Джим Пасс (Jim Pass), который изъездил весь этот регион. Те проекты, которые раньше существовали лишь в виде концептуального замысла, сегодня продуманно и скрупулезно воплощаются в жизнь. А это значит, что инвестиции начинают приносить прибыль. Поскольку лед продолжает отступать, начинается настоящая гонка за разработку и участие в новых проектах, благодаря чему государства и компании могут укрепить свои позиции в соперничестве за новую Арктику.

Погоня за арктическими богатствами

В декабре, когда климатологи обсуждали в Новом Орлеане последний доклад по Арктике, российский комплекс «Ямал СПГ» на северо-восточном полуострове Ямал покинул танкер, взявший курс на Великобританию. Судно перевозило первую партию сжиженного природного газа, произведенного на этом комплексе, который в начале декабря официально открылся с участием президента Владимира Путина.

Данный комплекс на сегодня является одним из самых сложных инфраструктурных проектов в Арктике. Но он лишь один из многих, внесенных в базу данных «Гуггенхайм Партнерс». Это знаковый проект для России, на долю которого приходится почти 150 миллиардов долларов из общего объема потенциальных инвестиций в Арктике. Но это лишь один из многих инвестиционных проектов, сумма которых достигает 275 миллиардов долларов.

Если посмотреть на флот российских ледоколов, то становится понятно, что она твердо решила закрепиться в этом регионе. У России в настоящее время почти 40 действующих ледоколов. Еще пять строятся, а шесть запланированы к строительству. У Финляндии, которая занимает второе место в мире по количеству ледоколов, таких судов семь. За ней следуют Канада и Швеция, у которых по шесть ледоколов. У США их пять, и только один относится к категории так называемых тяжелых ледоколов. Пытаясь в срочном порядке обновить свой стареющий ледокольный флот, береговая охрана США планирует построить еще шесть таких судов (три тяжелых и три средних ледокола), однако первый из них будет спущен на воду не раньше 2023 года.

Энергетические ресурсы останутся главной притягательной силой для крупных капиталовложений в Арктике на всю обозримую перспективу. Но несмотря на поднятую вокруг них шумиху, самые заметные энергетические проекты типа «Ямал СПГ» являются лишь частью общей экономической картины в Арктике. Арктический проект «Гуггенхайм Партнерс» включает центр данных в Норвегии, финский завод по переработке биомассы в этиловый спирт и шведский завод по производству литий-ионовых батарей. Есть и многие другие проекты, которые не попадают в традиционные категории энергетики, добычи полезных ископаемых, а также строительства автомобильных и железных дорог.

По словам Пасса, самые большие возможности открываются в сфере транспорта, причем не только внутри самой Арктики, но и через нее. Большая часть Северного Ледовитого океана еще довольно долго не будет освобождаться ото льда в летнее время. На это понадобится лет двадцать, а то и больше. Но есть маршруты типа Северного морского пути вдоль российского побережья в Арктике, которые уже пригодны для навигации в определенное время года, хотя это очень непростой процесс. Северный морской путь на 30-40 % короче того расстояния, которое суда проходят из Восточной Азии в Северную Европу, следуя через Суэцкий канал. Россия уже имеет более десятка морских портов вдоль этого пути в таких городах как Архангельск и Мурманск, что на северо-западе страны, а еще Тикси и Певек на северо-востоке.

Новая Арктика может также стать местом прокладки трубопроводов, если новые месторождения окажутся достаточно богатыми. Подводные кабели, уложенные на дне Северного Ледовитого океана, смогут в один прекрасный день соединить Азию, Северную Европу и Северную Америку более прямым путем, благодаря чему данные будут передаваться в Северном полушарии по гораздо более коротким маршрутам.

«Ведем ли мы речь о миллисекундах, за которые осуществляются финансовые операции между Токио и Лондоном, или о более коротких морских путях из Северной Европы в Китай, Арктика сокращает расстояния, – говорит Хизер Конли (Heather Conley), работающая старшим вице-президентом в Центре стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies) и специализирующаяся на Европе, Евразии и Арктике. – Глобализация требует все более высоких скоростей, и в этих условиях роль Арктики будет возрастать».

Новая Арктика

Тем не менее, история новой Арктики может оказаться медленной в своем развитии. Хотя льды тают, жить и работать в Арктике все равно трудно. Один только холод создает такие проблемы, каких нет в другой морской среде. И хотя согласно проведенным в прошлом году измерениям, площадь морского льда в среднем уменьшилась на четверть по сравнению со средними показателями за три десятилетия до 2010 года, льда в воде по-прежнему очень много. Тем морякам, которые мечтают о Северном Ледовитом океане как о недорогом и вполне пригодном для навигации пути, придется подождать еще как минимум несколько десятилетий.

Тем не менее, Китай проявляет большой интерес к Арктике, прекрасно понимая, что она может предложить в плане судоходства, рыбных промыслов, энергетической безопасности и минеральных ресурсов. Китайское правительство смотрит в долгосрочную перспективу, и при помощи своего финансового могущества стремится обеспечить себе доступ к ресурсам, которые оно не в состоянии получить посредством территориальных претензий.

Например, когда США в 2014 году ввели против России санкции, и возникли трудности с финансированием проекта «Ямал СПГ», Китай выделил 12 миллиардов долларов на завершение строительства. Во время визита президента Трампа в Китай в ноябре месяце китайский энергетический концерн «Синопек» (Sinopec) совместно с фондом «Чайна Инвестмент» (China Investment) и Банком Китая заключил соглашение о финансировании строительства экспортного терминала СПГ на тихоокеанском побережье Аляски.

«Они считают себя государством, близким к Арктике и заинтересованным в ней, и они хотят, чтобы ни одно из прибрежных государств не закрыло им доступ к Арктике, – сказала Конли. – Они хотят стать кем-то вроде равноправного партнера. Сейчас они изучают свои экономические возможности, чтобы гарантированно получить место за столом переговоров о будущем использовании Арктики».

Прошлым летом китайские власти расширили масштабы своей глобальной инициативы по созданию инфраструктуры под названием «Один пояс, один путь», сумма которой составляет один триллион долларов. Теперь она включает и арктический компонент. Таким образом, Китай подключается к общей концепции объединения мира и становится одним из ее центров, одновременно обращая внимание на арктический регион. В это же самое время китайский ледокол, проводивший научную экспедицию, завершил свою околополярную навигацию, пройдя по Северному морскому пути вдоль российского берега, а затем по Северо-Западному проходу вдоль побережья Северной Америки. Китай продолжает изыскивать возможности для заключения сделок о свободной торговле в Скандинавии и Канаде, а также стремится к участию в научном сотрудничестве в Арктике.

«Налицо активные дипломатические усилия и инициативность. Инициатива „Один пояс, один путь" нашла свое арктическое проявление, а еще они демонстрируют научный интерес, – сказала Конли. – Новая экономическая динамика такова, что Китай активно действует в Арктике».

Оттепель, а потом медленный заморозок

У климатологов немало озабоченностей по поводу Арктики. Но есть и еще одно последствие от таяния льдов в Северном Ледовитом океане. Речь идет об активизации человеческой деятельности в данном регионе. Увеличивается объем коммерческих перевозок, научной деятельности, растет военное присутствие и активность. В частности, для России отступление морского льда означает исчезновение природного барьера, который издавна защищал ее северную границу. По этой причине она вынуждена наращивать военную мощь и присутствие в арктическом регионе в целях обеспечения безопасности своих границ, все более ценных морских путей и ресурсного богатства.

«Сегодня мы наблюдаем очень медленную геополитическую заморозку Арктики, – отмечает Конли. – Россия продолжает модернизацию своей армии на севере, и хотя войск у нее там немного, это несомненно представляет собой изменение в концепции и доктрине».

По ее словам, наращивание российского военного присутствия в регионе возрождает старые чувства недоверия, из-за чего внутри НАТО появляются силы, настаивающие на усилении западного военного присутствия в регионе. «Конечно, это ни в коем случае нельзя назвать возвратом к холодной войне, однако мы видим, как возвращается мышечная память, сказала Конли. – Это вызвано тем, что мы стали свидетелями роста военной активности».

Шансы на превращение Арктики во взрывоопасный регион и точку глобальной напряженности невелики. Этот регион издавна является местом международного сотрудничества, где арктические государства решают свои пограничные и прочие споры мирно за столом переговоров (как это сделали Россия и Норвегия в 2010 году). Но поскольку военная активность в регионе возрастает параллельно коммерческой активности, шансов на чрезвычайные случаи, недопонимание и недоразумения становится все больше.

Стратегическая и экономическая ценность новой Арктики возрастает, а нормы и правила там пока еще не устоялись, из-за чего потенциал усиления напряженности весьма силен. Если Арктика сокращает расстояния, значит, те страны, которые ранее казались друг другу очень далекими, вскоре могут оказаться гораздо ближе в связи с таянием льдов.

Опасаясь новых геополитических реальностей в Арктике, военные стратеги уже принимают во внимание такие факторы. В этом году неподалеку от Пентагона состоялся симпозиум Ассоциации надводного флота (Surface Navy Association), на котором комендант береговой охраны США адмирал Пол Зукунфт (Paul Zukunft), отметил, что новые тяжелые ледоколы после их ввода в эксплуатацию в 2023 году будут безоружны. Но у этих судов будет достаточно пространства, водоизмещения и электроэнергии, чтобы в будущем разместить там наступательное оружие.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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