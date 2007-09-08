Звезды эстрады поздравляют Минск с Днем рождения

Во Дворце Республики 8 сентября состоится гала-концерт мастеров искусств "Любимому городу посвящаем".С Днем рождения Минск поздравят "звезды" отечественной эстрады, а также зарубежные гости. Зрителей ожидает очень насыщенная и яркая программа.

"Верасы", Яков Науменко, Ирина Дорофеева, "Чистый голос", Инна Афанасьева, Петр Елхимов, Алексей Хлестов: - это далеко не полный список тех, кто сегодня выйдет на сцену Дворца Республики.

Также белорусскую столицу приехали поздравить народная артистка России Людмила Рюмина и Катя Матлова из Чехии - финалистка музыкального конкурса "Новая волна" в Юрмале.

В финале концерта все артисты споют гимн города - это тоже своеобразный подарок нашей столице.