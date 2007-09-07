"Загадочная планета" расположилась у стен Национальной библиотеки

Ко Дню рождения города приурочен и Минский фестиваль цветников и ландшафтной архитектуры.У здания Национальной библиотеки разместились тринадцать работ, созданных специалистами предприятия "Минскзеленстрой". Наибольший интерес у посетителей вызывают такие композиции, как "Загадочная планета" - от Фрунзенского района и "Дети рисуют счастье" - от Первомайского.



Авторы работ использовали природные камни необычной формы, текстуры и цвета, а также стелющиеся по земле растения. Свои творения озеленители украсили макетами кратеров потухших вулканов и прозрачными плоскостями из органического стекла. Кроме этого, использованы различные объемные композиции, в том числе призмы из металла и цветной фольги.