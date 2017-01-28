«Ярчайшая фигура у нас в стране, талантливый музыкант»: друзья и коллеги вспоминают Александра Тихановича

Новости Беларуси. Этот выпуск мы начинаем с печальной новости. Ночью 28 января не стало одного из самых любимых и известных исполнителей советской и современной эстрады,

Народного артиста Беларуси – Александра Тихановича.

Он был оптимистом по жизни и несмотря на тяжелую болезнь до последнего выходил на сцену, гастролировал и принимал участие в музыкальных программах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Тиханович – давний друг нашего телеканала. В 2005 году он основал один из самых популярных на белорусском телевидении проектов – «Звёздный дилижанс». Творческий путь Тихановича был необыкновенным. Его без преувеличения любили миллионы. Народному артисту было 64 года.