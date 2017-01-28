«Ярчайшая фигура у нас в стране, талантливый музыкант»: друзья и коллеги вспоминают Александра Тихановича
Новости Беларуси. Этот выпуск мы начинаем с печальной новости. Ночью 28 января не стало одного из самых любимых и известных исполнителей советской и современной эстрады,
Народного артиста Беларуси – Александра Тихановича.
Он был оптимистом по жизни и несмотря на тяжелую болезнь до последнего выходил на сцену, гастролировал и принимал участие в музыкальных программах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Тиханович – давний друг нашего телеканала. В 2005 году он основал один из самых популярных на белорусском телевидении проектов – «Звёздный дилижанс». Творческий путь Тихановича был необыкновенным. Его без преувеличения любили миллионы. Народному артисту было 64 года.
Он был яркой звездой на небосклоне эстрады. Александр Тиханович свой творческий путь начал в оркестре Суворовского училища.
Позже окончил консерваторию и попал в ансамбль «Верасы», который и принес ему мировую славу.
Счастливый случай свел молодого и талантливого Тихановича с солисткой ансамбля Ядвигой Поплавской. Их «Малиновка», «Я у бабушки живу», «Завируха» стали поистине всенародными хитами.
Творческий дуэт стал семейным. А их имена практически синонимами. Они жили и пели в унисон больше 45 лет. Ядя, как ласково, называл свою супругу Александр Тиханович, поддерживала мужа во всех начинаниях.
Не стал исключением проект, тогда еще молодого телеканала СТВ, «Звездный дилижанс». Проект под руководством Тихановича дал старт успешной карьере многих известных исполнителей – Дмитрий Колдун, IOWA, Анна Шаркунова.
В конце 2016 года Александр Тиханович получил свою первую государственную награду – орден Франциска Скорины.
Одним из последних телеэфиров Александра Тихановича в стал новогодний голубой огонек на СТВ. Он привычно добродушно улыбался.
О том, что народный артист, а для нее просто папа, больше не выйдет на сцену сообщила в социальной сети его дочь Анастасия. Сегодня ночью большое и доброе сердце Александра Тихановича перестало биться…
Александр Солодуха:
Ярчайшая фигура у нас в стране, талантливый музыкант. Я очень признателен им за ту колоссальнейшую школу, которую приобрёл работая с ними.
Валерий Скорожонок:
Он любил весёлые истории, анекдоты, шутки. Я тоже их собираю. Обменивались, смеялись, шутили. Вот таким он мне запомнился – весёлым, отзывчивым, добрым человеком.
В творческой натуре Тихановича чувствовалась военная закалка, несколько лет назад его сразил тяжёлый недуг, с которым музыкант боролся как настоящий солдат. Он не давал себе слабину и продолжал концертную деятельность. Ему было 64 года.