Выставка белорусских икон в Толедо продлена до конца марта

Новости Беларуси. В Толедо приняли решение продолжить экспозицию выставки белорусских икон. Связано это с растущим интересом испанцев к нашей живописи. Так, за неполных три месяца выставку посетили более 40 тысяч человек.

Напомним, экспозиция «Белорусские иконы: таинство времени и духа» в музее легендарного мастера Эль Греко была приурочена к открытию посольства Беларуси в Испании.

На выставке представлено 12 икон XVII-XVIII веков из коллекции Национального художественного музея, а также картины самого Эль Греко. Увидеть эти работы посетители смогут до конца марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.