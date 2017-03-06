Три дня «живой очереди» и 1000 квадратных метров: художники-любители представили в Минске свои работы

Три дня «живой очереди» и 1000 квадратных метров заполнилась картинами и скульптурами. Никаких ограничений по жанрам и формам, единственное условие – работа должна проходить в дверь. На стенах и полу галереи разместились 661 экспонат. Участие в своей первой выставке приняла и Алисия Садовская. Сюжет картины «Эмоциональный ландшафт» родился в ходе занятия гештальт-терапией.

Алисия Садовская, художник:

И я задалась вопросом, как выглядит, собственно, эмоциональный ландшафт, что он из себя представляет, особенно у человека, у которого есть некие сложности. И родился образ льдин, которые тают. А также в этот природный ландшафт был введены некоторые искусственные элементы. Элементы, символизирующие надежду на новое будущее, на изменение, на жизнь.

Рисование помогало Алисии снимать стресс в напряженный период своей жизни: защита диплома и выпуск из университета. Позже она поняла: холст – идеальное пространство для воплощения своих идей.

А вот еще один участник выставки, Анна Пантелеева, предпочитает рисовать цветы и пейзажи.

Анна Пантелеева, художник:

Картина называется «Белое чудо». Я ее начала рисовать после посещения парка тюльпанов в Амстердаме. Картина рисовалась достаточно быстро, я рисую пальцами, руками, это все нарисовано пальцами. Почему «Белое чудо»? Наверное, потому что белый цвет настолько многообразен. И все время, которое мы воспринимаем, что-то интересное, красивое, легкое, всегда ассоциируется с каким-то светлым цветом. И белое просто чудо. «Белое чудо» получилось.

Принять участи в выставке мог любой желающий. На протяжении трех дней галерея принимала по одной работе от художника. В итоге – 661 автор.

Дмитрий Сурский пришел на выставку, чтобы познакомиться с современными белорусскими Моне, Шишкиными и Малевичами.

Дмитрий Сурский, художник:

Вот эта работа меня зацепила, потому что я люблю Алену Киш, на самом деле. Искреннее искусство. То искусство, которое делается для себя, от души. Имею слабость к нему.

Вот этот ремейк «Дамы с горностаем» – такое прочтение неожиданное. На стыке сюрреализма и какой-то такой фигуративности современной. Любопытно.

В течение месяца посетители могли посмотреть картины и проголосовать за своих фаворитов. По итогу определился победитель, который получил возможность устроить персональную выставку. Организаторы, Дмитрий Попов и Ольга Клип, обещают в 2018 году повторить проект, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.