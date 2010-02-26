Фото. Выставка канадской фотохудожницы Дины Гольдштейн «Павшие принцессы»

Какой была бы сказка, если в нее вмешалась жизнь. Ответ на этот философский вопрос дала канадская фотохудожница Дина Гольдштейн. Она представила серию работ под названием «Павшие принцессы». На картинках изображены самые известные сказочные девушки, чьи истории могли стать не совсем сказочными.

Муж Белоснежки оказался лентяем, которому телевизор и пиво будут интереснее, чем жена и четверо детей.

Золушке нелегко в требовательной королевской семьей. И она заливает стресс в ближайшей ко дворцу забегаловке.

Красавица Жасмин бегает от американских солдат где-то по барханам.

У Красной Шапочки после истории с волком проблемы с нервами и фастфудом.

Принц не дождался пробуждения спящей красавицы.

Русалочка Ариэль пошла работать в городской аквариум.

А принцесса на горошине оказалась на свалке. Кому она нужна с такими завышенными запросами в быту?