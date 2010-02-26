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Фото. Выставка канадской фотохудожницы Дины Гольдштейн «Павшие принцессы»

26 февраля 2010 17:51
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Какой была бы сказка, если в нее вмешалась жизнь. Ответ на этот философский вопрос дала канадская фотохудожница Дина Гольдштейн. Она представила серию работ под названием «Павшие принцессы». На картинках изображены самые известные сказочные девушки, чьи истории могли стать не совсем сказочными.

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# Культура # Выставки # Фотофакт

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