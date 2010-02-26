Фото. 57-летний «извращенец» Paul Reubens вернулся на большую сцену

Комик исчез в 91-м, когда получил тюремный срок «за развратное поведение».

Его имя помнят только люди старшего поколения, потому что Pee-Wee Herman (персонаж шоу Paul Reubens) прославился 30 лет назад, в начале 80-х. Он был одним из наиболее заметных комиков десятилетия. Билеты на шоу Пи-Ви в клубе «Рокси» раскупали на месяцы вперед.

Он уже был поп-иконой, когда к нему обратился Tim Burton с предложением снять полнометражный художественный фильм. Paul Reubens согласился. В итоге фокусник стал еще более популярным. А молодой режиссер Burton превратился в заметную персону. Все было хорошо до 91-го. Тогда комедиант попал за решетку.

В начале февраля 2010 года один из лос-анджелесских театров стал средством возвращения актера Paul Reubens на большую сцену.

Paul Reubens, актер:

Как приятно вернуться. Мне уже 57, почти 20 лет из них попали «в корзину». Нужно было хорошо себя вести.

Теперь много кто из числа друзей и коллег явились на премьеру поддержать Paul Reubens. Перечислим несколько из числа самых известных друзей Pee-Wee. Это актер Eric Idle, один из числа основателей культового британского коллектива «Monty Python». А это - известная женщина - Sheila E, которая прославилась в 80-е. Она сотрудничала с Prince и Ringo Starr. Вот видим актрису Patricia Arquette, ей 41.

Patricia Arquette, актриса:

Юмор Pee-Wee всегда был таким оптимистичным, смешным, приятным. Я удивлялась, а он всегда превращал меня в ребенка.

Мастерство Paul Reubens основано на умении делать наивные, глуповатые шутки красивыми и привлекательными.

Paul Reubens:

Знаете, я даже не нервничаю по поводу своей премьеры. Нервничать нужно, когда находишься в стадии первоначальной разработки, когда создаешь концепцию спектакля. А тут нужно наслаждаться, лучше поздно, чем никогда.

Еще раз напомним, что комик исчез в 91-м, когда получил тюремный срок «за развратное поведение» - такая была формулировка. На самом деле, он освободился еще в 99-м, но никаких предложений, кроме небольших эпизодических ролей в кино не получал. Такая кара, такое было исправление.

Интересно, что в 80-е Pee-Wee познал вершину славы не хуже, чем позднее Jim Carrey или Mr. Bean, но судьба ему выпала сложная. Теперь комик окунулся в мир своих как будто детских гримас, кривляний и интонаций. Вернет Pee-Wee внимание старых поклонников или найдет новых, неизвестно.