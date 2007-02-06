Если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь

7 февраля в Минске открывается Международная книжная выставка-ярмарка "Книги Беларуси-2007".В этом году в форуме примут участие 16 государств, среди которых впервые Армения и Израиль. Двумя крупными экспонентами станут Украина и Россия. Коллективная экспозиция, которую организует Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины, расположится на площади 200 кв.м. На ней будут представлены более тысячи наименований книг и около 100 издательств. В ходе выставки планируется подписание Соглашения между правительством Беларуси и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области информации.