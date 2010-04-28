Видео. Японское шоу причесок

Самые интересные идеи рождаются в экзотических местах. Например, японское шоу причесок всегда привлекает своими изобретениями.

Первое шоу прошло 12 лет назад под названием «Всплеск». Тогда оно просто рекламировало краску для волос, но вскоре оно стало международным, наикрупнейшим мероприятием в Азии. Когда-то здесь собирались модные стилисты со столичных парикмахерских, теперь сюда приезжают виртуозы создания причесок со всевозможных азиатских стран от Таиланда до Сингапура. «Всплеск» скорее напоминает экзотический концерт, чем конкурс цирюльников.

Юсукэ Наказонэ, стилист:

Представители многих салонов танцуют, иногда даже поют. Это цирк, а не соревнование мастеров причесок.

Но существуют специалисты, которые уверены, что без соответствующего наряда и настроения самая лучшая прическа теряет свой смысл. Некоторые модели одеваются как персонажи с аниме или голливудских мультфильмов, другие примеряют сказочные и карнавальные костюмы.

Говорят, что последнее шоу удалось. Даже бизнесмены скакали на сцене рядом с моделями в финале. Почти вся Азия следила за трансляцией этого международного «Всплеска».