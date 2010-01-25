Ветераны рока Scorpions завершают свою карьеру

Известная немецкая рок-группа Scorpions объявила о скором завершении своей музыкальной деятельности. Об этом заявил журналистам основатель группы Рудольф Шенкер.

«Да, мы уходим, — подтвердил Шенкер. — В настоящее время мы работаем над нашим последним альбомом и готовим завершающий тур».

Мировое турне ветеранов рока начнется сразу после презентации их новой пластинки «Sting In The Tail» («Жало в хвосте») и займет два года. Как признались сами Scorpions на своем официальном сайте, «Sting In The Tail» стал самым лучшим альбомом за историю группы, и они хотят «закончить невероятную карьеру Scorpions на высокой ноте».

Scorpions были основаны в 1965 году в Ганновере. За свою карьеру группа выпустила более десятка платиновых и золотых альбомов, продав более 75 миллионов экземпляров по всему миру. Журнал Rolling Stone признал группу «Героями хэви-металл», а на разогреве у коллектива в свое время играли Бон Джови, Metallica, Iron Maiden, Def Leppard и Europe.

Дискография группы насчитывает около двух десятков студийных альбомов, четыре концертника, а также более 60 синглов, напоминает NEWSru.com.

Музыканты группы давно сотрудничают с благотворительными организациями: в 1994 году Scorpions оказали помощь беженцам из воюющей Руанды, записав и выпустив благотворительный сингл White Dove, а в 2009 году создали музыкальный фильм «Amazonia. Live in the Jungle», прибыль от которого будет передана Greenpeace.

Группа дважды получала «Музыкальную премию мира», а в 1991 году стала первой западной группой, приглашенной президентом СССР Михаилом Горбачевым для встречи в Кремле и концерта.