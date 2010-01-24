Гильдия киноактеров США признала киноленту режиссера Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» лучшим фильмом прошедшего года

Ежегодная, уже 16-я, церемония вручения наград этого крупнейшего профсоюза Голливуда, который объединяет более 120 тысяч профессионалов кинопроизводства, прошла в субботу в Лос-Анджелесе (США).

Одна из сюжетных линий – это создание диверсионного отряда, возглавляемого Brad Pitt под названием «Ублюдки», которого стал пугаться Гитлер, наполовину серьезно, наполовину пародийно.



- Когда я проснулся после нашего с Tarantino обсуждения этого фильма, то увидел на полу целых 5 бутылок из-под вина и, неизвестно, сколько выкуренных сигарет, а что произошло потом, я совсем не помню, скорее всего, я согласился сниматься, потому что через 6 недель уже бегал повсюду в форме. Tarantino писал этот сценарий за 8 лет до того момента, мы навыдумывали еще чего-то, это было уже прошлой осенью, а он решил снять фильм до Каннского фестиваля, я не верил. Но что потом началось! Вот бы все так снимали! - сказал Brad Pitt.