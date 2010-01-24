«Песняры» сыграли песни «The Beatles»

В областной филармонии гитаристы легендарного ансамбля сыграли «Битлз» в классическом исполнении в сопровождении камерного и духового оркестров.

Вклад «The Beatles» в музыкальную культуры сравнивают с вкладом Баха, Бетховена или Шуберта. Начинали как рок-группа, а прославились как рок-классика. Маккартни всегда говорил, что английские «жуки» играют народную музыку XX века.

Рок в исполнении симфонических оркестров уже звучал на мировых площадках. Поэтому и битловские ритмы гармонично вписываются в обстановку калининградской филармонии. В Кирхе Святого семейства не раз звучала музыка ливерпульской четверки, но вот с участием белорусов — впервые. Владимир Ткаченко — гитарист знаменитых «Песняров» — причисляет себя к битломанам и говорит, что не с проста наш легендарный ансамбль называли советскими «Битлз». Так считал и сам Джорж Харрисон. Поэтому белорусы и решили устроить настоящий праздник «Yesterday» в Калининграде.

Виктор Молчанов, участник ансамбля «Песняры»:

Это авторская работа Владимира Ткаченко. Он взял много мелодий «Битлз», сложил их в некие рамки и получилось длинное произведение.

Владимир Ткаченко, участник ансамбля «Песняры»:

Особенность калининградского фестиваля — эту музыку исполянют классические музыканты: симфонический оркестр и небольшими составами. Поэтому, наверное, мы и попали сюда.

Все музыканты, которые сейчас находятся на сцене, получали образование в консерваториях в лучших традициях академического искусства. А теперь они исполняют ту музыку, на которой в СССР стоял гриф запрета. Песни «Битлз» в классическом исполнении стали событием для Калининграда.

Ирина Андреева, заместитель директора Калининградской областной филармонии:

Мы объединили два наших оркестра: камерный оркестр и концертный духовой оркерстр Калининградской филармонии, добавили рояль, электронные клавиши. И вот все вместе – действо монументальное и масштабное.

В Калининграде будут проходить и новые фестивали – уже готовится концерт в честь дня свадьбы Джона Леннона и Йоко Оно. Белорусы поедут с битлз-турне и по другим городам, но и здесь, в самой западной и самой обособленной части России, наших музыкантов ждут снова.