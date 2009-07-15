В Витебском областном краеведческом музее открылась японская выставка

Роскошное свадебное кимоно, воздушные змеи, куклы кабуки и миниатюрные копии храмов, относящихся к всемирному наследию ЮНЕСКО.

Гурманы смогут оценить традиционные блюда японской кухни.

Особая часть экспозиции – 85 монохромных снимков известного фотографа Яхаги Кидзюро.

— Япония нам и далека, и в то же время очень близка. Это вторая выставка в нашем музее, и мы, изучая тему Японии, нашли поэтессу у нас в Новополоцке, которая пишет хокку по-японски. Театр «Лялька» делал японскую постановку, в драматическом театре тоже была постановка по мотивам японской повести. Это очень интересно — познавать мир, — Валентина Кучеренко, старший научный сотрудник Витебского областного краеведческого музея.