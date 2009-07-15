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На «Славянском базаре» — День Беларуси

15 июля 2009 08:53
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И сегодня же назовут имена победителей детского музыкального конкурса.

Поклонников танца порадует выступление Белорусского государственного заслуженного хореографического коллектива «Хорошки». На сцену Летнего амфитеатра выйдут Анжелика Агурбаш, Ирина Дорофеева, Инна Афанасьева, Николай Скориков, «Песняры», «Сябры», «Верасы». Гости праздника – Николай Добронравов, Александра Пахмутова, Борис Моисеев и Надежда Кадышева.

Сегодня назовут имена победителей детского музыкального конкурса. В этом году в песенном соревновании участвуют 19 дарований из 16 стран. Беларусь, Россия и Украина делегировали по два исполнителя.

Нашу страну представляют две минчанки, лауреаты международных конкурсов — семилетняя Маша Новик и одинадцатилетняя Лолита Гайдукевич. В первый день конкурса они покорили публику и жюри своим обаянием и вокальными данными. Самая юная конкурсантка — семилетняя белоруска Мария Новик — дважды возвращалась за аплодисментами зрительного зала.

# Культура

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