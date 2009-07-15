На «Славянском базаре» — День Беларуси

Поклонников танца порадует выступление Белорусского государственного заслуженного хореографического коллектива «Хорошки». На сцену Летнего амфитеатра выйдут Анжелика Агурбаш, Ирина Дорофеева, Инна Афанасьева, Николай Скориков, «Песняры», «Сябры», «Верасы». Гости праздника – Николай Добронравов, Александра Пахмутова, Борис Моисеев и Надежда Кадышева.
Сегодня назовут имена победителей детского музыкального конкурса. В этом году в песенном соревновании участвуют 19 дарований из 16 стран. Беларусь, Россия и Украина делегировали по два исполнителя.
Нашу страну представляют две минчанки, лауреаты международных конкурсов — семилетняя Маша Новик и одинадцатилетняя Лолита Гайдукевич. В первый день конкурса они покорили публику и жюри своим обаянием и вокальными данными. Самая юная конкурсантка — семилетняя белоруска Мария Новик — дважды возвращалась за аплодисментами зрительного зала.