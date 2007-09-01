В Шклове началось празднование дней белорусской письменности

Писатели и журналисты провели первый урок в гимназии райцентра и школе посёлка Александрия.

Одним из главных мероприятий сегодняшнего дня стало открытие историко-краеведческого музея. В нем отражены самые яркие вехи истории развития Шкловского края, начиная от создания киевской Руси до современности. Церемония открытия превратилась в настоящее театральное представление.

Приветствие участникам и гостям торжественных мероприятий по случаю Дня белорусской письменности направил Президент Беларуси Александр Лукашенко:

- День белорусской письменности - это праздник тех, кто сохраняет духовное наследие нашего народа, обогащает национальную культуру, бережет родной язык. Правдивое и ответственное слово писателя и журналиста сегодня особенно востребовано людьми. Оно - залог консолидации общества, необходимой для дальнейшего успешного развития нашей независимой страны, повышения благосостояния ее жителей, построения сильной и процветающей Беларуси.

