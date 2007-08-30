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Мировая премьера в Минске

30 августа 2007 18:23
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Премьера, которой пророчат мировую славу, состоится 30 августа на сцене столичного Дворца спорта.

"Пророк" - так называется белорусский мюзикл, главную роль в котором играет российский актер Илья Олейников, известный по юмористической программе "Городок". Здесь он  предстанет в совершенно новом амплуа - как композитор и как автор проекта. Постановку осуществил польский режиссер и хореограф Януш Юзефович, работавший над российским мюзиклом "Метро".

В белорусской постановке заняты 50 артистов, большинство из которых, актеры столичных театров. Масштабные декорации - 12 тонн железных конструкций, 140 осветительных приборов. Премьера обещает быть звездной, в Минск приглашены певцы и артисты из Москвы, Санкт-Петербурга.

 

# Культура

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