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Они танцуют картины и рисуют музыку

24 августа 2007 15:06
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Ученики Международной летней школы искусств при музее Марка Шагала в Витебске открывают новые горизонты в традиционном искусстве. В течение недели молодые таланты из Германии, Латвии и Беларуси вместо пейзажей и натюрмортов писали свои ассоциации и впечатления от стихов, музыки и танцев. А танцоры выражали в движении и пластике рисунки. В итоге получилось более сотни. Удивительно выглядит, например, полотно шесть на полтора метра. В этой абстрактной работе - эмоции от пребывания в городе великих художников.
# Культура

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