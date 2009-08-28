В Беларуси будет свой «Диснейленд»

Эскизный проект белорусского «Диснейленда» будет представлен на Минском областном инвестфоруме, который пройдет 17 сентября в Дзержинске.

Определены два варианта размещения современного парка развлечений - на Дубровском водохранилище, вблизи спорткомплекса «Раубичи» (участок 175 га) и южнее горнолыжного комплекса «Силичи» (участок 215 га). Здесь будут оказываться услуги по организации активного отдыха для всех возрастных групп - детей, подростков и взрослых.



Посетители будущего развлекательного комплекса смогут покататься на американских горках, разнообразных аттракционах, будет действовать аквапарк. На территории «Диснейленда» расположатся кольцевая железная дорога, гостиничный комплекс, рестораны, кафе, казино, клубы, музыкальные и танцевальные залы, магазины.



Уже выполнен укрупненный технико-экономический расчет стоимости строительства парка развлечений при посещаемости 1,8 млн человек в год. На реализацию проекта требуется $916,8 млн. Жанна Бирич отметила, что этот объект был презентован на инвестиционном форуме в Лондоне, но пока не нашел своих инвесторов, сообщает БЕЛТА.