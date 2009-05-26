В Минск приехал известный актёр Богдан Ступка (ВИДЕО)

В столице презентовали новый фильм Ренаты Грицковой. В главных ролях звезда российского кино – Ирина Розанова и народный артист Украины Богдан Ступка. Первый публичный показ психологической драмы «Инсайт» собрал киногурманов в зале и съёмочную группу на сцене. В День рождения фильма главный герой признался, что роль его покорила человеческой историей. Для Богдана Ступки это дебют на киностудии Беларусьфильм, но в Минск артист влюблён уже давно.