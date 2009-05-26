Съемки двух новых картин начнутся летом на «Беларусьфильме»

В июле приступит к работе съемочная группа масштабного фильма «Брестская крепость».

Этот проект реализуют Национальная киностудия «Беларусьфильм», Телерадиовещательная организация Союзного государства и компания «Централ Партнершип». Режиссер Александр Котт. Картина задумана как полнометражный фильм-реконструкция, основными действующими лицами которого будут защитники Брестской крепости.

Второй фильм — детскую сказку «Рыжик» — начнет снимать в августе режиссер Елена Турова. Она же автор сценария новой картины. Напомним, что совсем недавно Турова представила на суд зрителя премьеру — детский фильм «Новогодние приключения в июле».

Съемки обеих картин планируют завершить к концу нынешнего года.