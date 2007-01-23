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В Бресте найдет пулемет "Максим"

23 января 2007 09:45
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Немецкое оружие времен второй мировой войны обнаружено на территории "Брестского мясокомбината".

Во время земляных работ строители наткнулись на немецкий ручной пулемет системы "Максим", два 50 миллиметровых миномета, две опорные плиты под них и отдельные детали к стрелковому оружию.

Не исключено, что разгадка кроется в сегодняшнем расположении предприятия. Мясокомбинат построен на территории бывшего форта "Граф Берг", который являлся одним из внешних оборонительных сооружений Брестской крепости. Находку строителей изучают эксперты и вполне вероятно, что раскопки в этих местах будут продолжены.

 

 

# Культура

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