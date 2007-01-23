В Бресте найдет пулемет "Максим"

Во время земляных работ строители наткнулись на немецкий ручной пулемет системы "Максим", два 50 миллиметровых миномета, две опорные плиты под них и отдельные детали к стрелковому оружию.
Не исключено, что разгадка кроется в сегодняшнем расположении предприятия. Мясокомбинат построен на территории бывшего форта "Граф Берг", который являлся одним из внешних оборонительных сооружений Брестской крепости. Находку строителей изучают эксперты и вполне вероятно, что раскопки в этих местах будут продолжены.