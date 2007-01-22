Сделать жизнь взрослых разнообразней поможет Дворец детей и молодежи

Помочь разнообразить досуг не только детям, но и взрослым решили в Минском дворце детей и молодежи.

Сегодня в моде быть здоровым, вести активный образ жизни и иметь хобби или увлечение. Любителей народного творчества в Минском государственном дворце детей и молодежи объединили кружки соломо-, лозоплетения и вышивки. Здесь стараются популяризировать и развивать самодеятельное народное творчество, сохранить традиционные промыслы, а также организовать свободное время горожан.

:Лозоплетению Александр Самойленко научился по книгам больше десяти лет назад. А теперь он уже сам преподает в Минском Дворце детей и молодежи, обучая народному ремеслу не только детей, но и взрослых. Научиться плести может каждый, говорит мастер. Простая, веками отработанная система приемов и правил позволяет создать практически любую вещь.

Диваны, кресла-качалки и этажерки - все это возможно изготовить из лозы. Но пока ученикам даются только всевозможные вазы, корзинки и лукошки. Причем, сырье приходится заготавливать самим. Ивовые прутья нарезают, специально варят, обдирают с них кору, а уж потом - в дело.

Желающих обучиться искусству плетения из лозы такие трудности не страшат. И это не смотря на то, что большинство учеников Александра - женщины.

Занятия по лозоплетению в Минском дворце детей и молодежи проходят два разу в неделю. Кроме этого всех желающих белорусские мастера народного творчества обучат соломоплетению и вышивке. А главное - помогут разнообразить досуг и найти новых друзей и единомышленников.