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«Тэатральны куфар» открывается в Минске

28 сентября 2009 06:53
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Девиз «Традиции. Поиск. Эксперимент» будет и программой к действию для участников VI Международного фестиваля студенческих театров в этом году.

Их работы оценит международное независимое жюри. В составе которого – ведущие театральные деятели, педагоги, режиссёры и критики из Беларуси, Литвы, Болгарии, Турции, Филиппин, Колумбии, России, Мексики и Эстонии.

Конкурсная программа включает номинации «Лучшие женская и мужская роль», «Лучшие роли второго плана», «Лучшая режиссура» и «Лучшая сценография». А Гран-при фестиваля за лучший спектакль («Приз зрительских симпатий»), по традиции, будет вручён по итогам рейтингового голосования зрителей.

# Культура

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