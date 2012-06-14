Сувенирные аналоги фрагментов слуцких поясов изготовили в Борисове. В продажу поступил диптих «Слуцкі успамiн»

Новости Беларуси, Минская область. На Борисовском комбинате декоративно-прикладного искусства шляхецкому символу Беларуси дана вторая жизнь. Каждый день художники, технологи, ткачи трудятся над созданием сувенирных аналогов знаменитых слуцких поясов.

Технология создания уникальных слуцких поясов утрачена. Сувенирные аналоги сильно отличаются от оригиналов. Например, в работе используются синтетические шелковые нити, а не серебряные и золотые, как в XVIII веке.

Уже изготовлен и поступил в продажу диптих под названием «Слуцки успамин», состоящий из двух панно. Стоит такое ткаческое произведение более 2 миллионов рублей. Художникам комбината удалось в точности воссоздать орнамент-вышивку, используя лишь фотографии тканых раритетов. Рисунок выполняет специальная машина. Для неё разработана специальная компьютерная программа, которая копирует переплетения и узоры оригинальных поясов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.