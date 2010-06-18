Сборная Камызякского края: Как издевается «Лада»

Александр Лукашенко о фильме «Брестская крепость»: сделан очень сильно

В Минске на большом экране показали ленту «Брестская крепость» – совместный белорусско-российский проект. Это был предварительный показ. Патриотический блокбастер получился очень сильным, честным и открытым – так высказался Президент Александр Лукашенко после просмотра.