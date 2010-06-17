Александр Лукашенко о фильме «Брестская крепость»: сделан очень сильно

В Минске на большом экране показали ленту «Брестская крепость» – совместный белорусско-российский проект. Это был предварительный показ. Патриотический блокбастер получился очень сильным, честным и открытым – так высказался Президент Александр Лукашенко после просмотра.

В кинотеатре «Центральный» был аншлаг – свободных мест ни одного. А вот афиш, рекламирующих показ киноленты «Брестская крепость», не было. Дело в том, что это так называемый предпросмотр, куда приглашаются только создатели картины, актеры и те, кому действительно небезразличен кинематограф.

Они пришли заранее, рассаживались и разговаривали друг с другом. Это ветераны, свидетели той войны. Им места в первом ряду. В кинозале много и молодых людей – юноши и девушки театральных ВУЗов. Вообще много семей. Например, российский посол Суриков – с внуком. Белорусов и россиян сегодня на просмотре, наверное, оказалось поровну, ведь драма «Брестская крепость» – совместный проект, кинематографическое детище Союзного государства.

Госсекретарь Павел Бородин проводил Президента в зал, по ходу сообщая какие-то подробности о фильме. Но когда все заняли свои места, в зрительном зале наступила просто звенящая тишина. 2 часа 15 минут напряженного зрелища, поражающего своим размахом и драматическим накалом, потом многие признались, что не могли сдержать слез, даже мужчины.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

– Я смотрел его второй раз, и, поверьте, второй раз подкатывался комок к горлу, и, действительно, были слезы на глазах. А рядом сидела девушка, которая плакала.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Фильм сделан очень сильно. Все это, естественно, стоит денег. Но эти деньги ничто по сравнению с той темой, проблемой, которую вам удалось поднять спустя многие годы. Спустя много десятилетий, мы утратили людей, которые все это видели. Но мне кажется, что вы честно и откровенно воссоздали не только образы этих людей, но и их самих.

Основные действующие лица картины – три героя Советского Союза: комиссар Фомин, его играет Павел Деревянко, Кижеватов, мастерски сыгранный Андреем Мерзликиным и майор Гаврилов, в исполнении актера Коршунова.

Страшные и героические минуты, часы и дни, обороны Брестской крепости: по режиссерской задумке на все это зритель смотрит глазами подростка, которого сыграл курсант Московского кадетского корпуса милиции Алеша Копашов. Его герой – прототип реального мальчика, который выжил в те трагические дни. Сегодня он уже 80-летний Петр Котельников. Ветеран сегодня впервые встретился с актером, сыгравшим его юного.

Петр Котельников, участник обороны Брестской крепости:

– Мы, воспитанники, не должны были принимать участия в боевых действиях. Но обстановка сложилась так, что мы оказались в гуще событий первого дня войны.

Все съемки велись в реальной Брестской крепости. Это было обязательным условием авторов сценария и режиссера. Белорусский художник Алим Матвейчук построил уникальные декорации, в натуральную величину. Так что, то, что зритель видит на экране – вовсе не компьютерная графика.

Игорь Угольников, генеральный директор Телерадиовещательной организации Союзного государства:

– Спасибо вам огромное, я, наконец, могу выдохнуть. Спасибо.

Снимали три года, еще дольше создавали и согласовывали сценарий: авторы патриотической драмы хотели быть по максимуму правдивыми. Перерыли множество архивов, проводили расследование, нашли уникальные материалы – во многом при помощи директора мемориального комплекса Брестская крепость-герой Валерия Губаренко.

Владимир Заметалин, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:

– Уникальное явление в Бресте, когда люди добровольно из военно-патриотических клубов участвовали в массовых съемках. Под руководством генерал-майора Губаренко Валерия Владимировича. Ему огромное спасибо за то, что он всех актеров, которые играли главнее роли лично водил по крепости и был главным гидом.

Ирина Туркова, Александр Горощенко, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.