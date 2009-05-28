Радзивиллы в Несвиже

Один из дней своего частного визита Эльжбета Радзивилл посвятила Несвижскому замку.

Наследники рода Радзивиллов посетили костел в Несвиже, куда Эльжбета приезжала в 1993 году. По традиции с хлебом-солью и музыкантами встречали гостей и в городской ратуше.

В Несвижском замке княжна Эльжбета Радзивилл экскурсии по отреставрированной части замка предпочла поход по ремонтируемой. В каждом помещении глубоко пожилая женщина присаживалась на раскладной стульчик и вспоминала, как выглядел интерьер. Воспоминания гостьи записывали работники музея. Лишь с наступлением темноты гости покинули замок.

«Для нас очень ценна возможность услышать информацию из первых уст, ведь далеко не всеми сведениями мы располагаем. Мы проанализируем, учтем все подсказки княжны Эльжбеты при оформлении интерьеров замка. Например, у нас есть снимки, на которых в интерьере присутствует картина, а что на ней изображено — непонятно. Теперь есть возможность некоторые белые пятна заполнить», — утверждает начальник управления по охране историко-культурного наследия и реставрации Министерства культуры Игорь Чернявский.

Княжна Эльжбета Радзивилл-Томашевкая — дочь князя Альбрехта Радзивилла, последнего ординатора Несвижского замка, умершего в 1935 году. Мать Эльжбеты англичанка, родители к моменту ее рождения не жили вместе. Эльжбета родилась в Лондоне в 1917 году. Жила в Париже, а на каникулы приезжала к отцу в Несвиж, где была в последний раз в 1935 году. С Эльжбетой приехал ее сын Альбрехт Чарторыйский, названный в честь отца, другие представители рода Радзивиллов. Гостями стали и родственники Томашевские по линии второго мужа Эльжбеты, передает БЕЛТА.