Повелители пластинок и дисков отмечают свой праздник - Международный день ди-джея

Еще днем они незаметны в толпе, но ночью взрывают музыкой многотысячные площадки.

Их работа — творчество, а не ремесло. Они мастера импровизации. Они не спят ночами, чтобы дать нам насладиться музыкой. Им завидуют, думая, что их жизнь — непрерывная вечеринка. И только ленивые не хотят оказаться на их месте, за диджейским пультом.

Алексей Яровой:

У людей, которые живут ночью, другая система ценностей, другие вещи ценятся в людях, и вообще это другая жизнь.

Мир музыки притягивает и уже не отпускает. Алексей Яровой, а в миру просто DJ Лекса, творит с 1997 года. По образованию звукорежиссёр, он попал в профессию не случайно. Как и первый ди-джей FM-эфира Андрей Холодинский, престижность профессии он понял сразу.

Андрей Холодинский:

Первый парень на деревне был кто? Гармонист. Так и в городе был ди-джей. Это не просто профессия, это образ жизни. Те, кто приходит заниматься этим ради наживы, долго не задерживаются.

Любитель драников, темнокожий музыкант из далёкой Либерии Джимми Нельсон смог завоевать любовь белорусской публики ещё во времена своего сотрудничества с ансамблем «Сябры». И хотя теперь Джимми не поёт на большой сцене, у него постоянно появляются новые поклонники всех возрастов. Он ди-джей и на дневной детской дискотеке, и в ночном клубе.

Джимми Нельсон:

DJ Алекс сказал мне, что в этом нет ничего трудного и начал показывать, что и где трогать.

Диджеинг — мужское занятие? Ерунда. И это подтверждает Тамара Лисицкая. Именно она стала первой девушкой ди-джеем на белорусском радио.

Тамара Лисицкая:

Я пришла в профессию достаточно случайно, просто я познакомилась с человеком, который был звукорежиссёром на только в то время зарождавшейся радиостанции, у нас случился роман.

И каким бы образом ни пришли ди-джеи на музыкальную арену, большинство из них оценивает эту работу, как хобби, которое приносит весьма нестабильный доход. Каждый из них имеет вторую специальность. Кто-то журналист, кто-то звукорежиссёр, а Керим Керимов — директор рекламно-концертного агентства и преподаватель в собственной школе ди-джеев. Он тот, кто учит «держать» публику.

Керим Керимов:

Актуальность можно перевести в цифры — это порядка 40 курсантов школы ди-джеев, которые обучаются у нас.

Они сводят воедино только подходящие звуки, но даже во всемирный день ди-джея все вместе не собираются — говорят, размах клубного движения пока не тот.

Джимми Нельсон:

Мы звоним друг другу и поздравляем.