Дни Франкофонии открываются в Минске

Любителей французского кино, литературы, музыки, театра ожидает немало приятных сюрпризов.

Известные и новые фильмы можно посмотреть в кинотеатре «Центральный». Причем, до 14 марта они будут демонстрироваться дважды. Дни поэзии объединит тема «женщины-писатели». А следующая неделя полностью будет посвящена французскому языку. Завершатся Дни Франкофонии 21 марта концертом французской певицы Барбары Карлотти и гитариста Жана-Филиппа Натафа.

Отметим, франко-фонов уже перешагнуло рубеж в 200 миллионов, а с каждым годом изучающих французский язык все больше. Он признан официальным в 29 государствах, входящих в Международную организацию франкофонии. В ней 70 членов, поэтому Неделя франкофонии – хороший повод организовать праздник французского, поделиться эмоциями, открыть и понять различия и сходства языков и культур.