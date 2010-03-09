Фото. Выставка «Цветовые импрессии» Марии Исаенок в Минске: краски цветов начинают жить

Мария Исаенок не просто любит цветы — она упивается их красотой, формой и цветом.

Ганс Христиан Андерсен когда-то написал сказку «Цветы маленькой Иды». Вот отрывок из этой сказки:

— Знаешь что? — сказал студент. — Цветы были сегодня ночью на балу, вот и повесили теперь головки!

— Да ведь цветы не танцуют! — сказала маленькая Ида.

— Танцуют! — отвечал студент. — По ночам, когда кругом темно и мы все спим, они так весело пляшут друг с другом, такие балы задают — просто чудо!

Глядя на натюрморты замечательного художника Марии Исаенок, начинаешь верить в сказку Андерсена.

Мария Исаенок, художник:

Цветы я люблю не по их названию, а по тому цвету, который они несут. Например, цвет черемухи дает ощущение весны. В середине лета цветы желтые, как солнце. Для меня это такая радость! Вот такие цветы я люблю.

Продолжая традиции импрессионизма, Мария Исаенок великолепно владеет мастерством запечатлевать движения света, тончайшие переходы цвета и создавать ощущение воздуха. Недаром свою персональную выставку, прошедшую недавно в Национальном художественном музее Республики Беларусь, она так и назвала «Цветовые импрессии».

Ольга Архипова, научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Самое сложное — показать красоту солнечного света, который преображает весь мир вокруг нас. Мне кажется, что Марии Ивановне удается в своих работах очень удачно передать ощущение света.

Мария Исаенок — признанный мастер натюрморта. Ее творчество хорошо знают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Работы художницы неоднократно выставлялись и находятся в коллекциях Англии, Германии, США и Нидерландов.

«Королева натюрморта» — так называют ее в Италии. «Цветовые импрессии» — вторая персональная выставка в Национальном художественном музее. В экспозиции — более 30 полотен, созданных за последнее десятилетие.

Ольга Архипова, научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Индивидуальность Марии Исаенок проявляется в мотиве живописии в том, как она ведет образ. Неслучайно, что картины этой художницы несут особую музыкальность, симфоничность и цветов, и образов. Всё это звучит грандиозно, мощно, масштабно.

В каждодневном шуме и информационном грохоте, окружающем нас каждый день, тем важнее моменты тишины, музыкальной гармонии и стройной мелодии, которые может подарить нам истинное искусство. И почувствовать их можно, глядя на цветы, увидев улыбку близкого человека или прикоснувшись к радости и творчеству настоящего художника.