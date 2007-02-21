По главной улице с оркестром!

Маэстро Финберг отмечает двойной юбилей. Именно сегодня маэстро исполняется 60 лет, и 20 лет назад был подписан Указ о создании Государственного оркестра Беларуси, которым руководит все это время профессор Михаил Финберг.

Сегодня в репетиционном зале коллектива особенно многолюдно. Поздравить юбиляра пришли члены правительства, коллеги, журналисты и поклонники. Однако традиционную репетицию, даже ради такого события Михаил Финберг отменять не стал. Ведь главное в его жизни - музыка.



С 60-летием Михаила Финберга поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Мы высоко ценим проводимую Вами огромную работу по пропаганде белорусской музыки и поэзии, поиску и творческому развитию одаренной молодежи, организации ярких, незабываемых фестивалей в разных уголках Беларуси. Пусть Ваша многогранная деятельность и в дальнейшем будет столь же активной и плодотворной", - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал юбиляру здоровья, вдохновения, новых достижений, счастья и благополучия.