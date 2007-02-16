В Университете культуры готовятся встретить Китайский Новый год

16 февраля здесь представят праздничную программу. Зрители смогут посетить выставки каллиграфии и пейзажной живописи, познакомиться с новинками литературы о современном Китае, а также с традиционными блюдами китайского новогоднего стола. Студенты, магистранты и аспиранты из КНР, обучающиеся в Белорусском университете, исполнят свои народные песни и танцы. Традиционный праздник Весны - так еще называют новый год в Поднебесной - для её жителей самый важный праздник. В нынешнем году он приходится на 18 февраля.