Православные храмы призывают к взаимному примирению

Совершив Великую вечерню с чином прощения, Владыка Филарет благословил прихожан на Великий пост. Он начинается сегодня и продлится 7 недель. Период Великого Поста и Пасхи является самым светлым временем в православном календаре. Этот период полон молитв, служб, духовных и телесных подвигов и завершается торжеством "Воскресения Христова" - Пасхой. Первая неделя поста, вместе с последней, отличается своей строгостью, а Богослужения продолжительностью. По церковному уставу в эти дни нельзя вкушать мясные и молочные продукты; рыба разрешается только на праздник Благовещения 7 апреля и в Вербное воскресенье. Истинная же цель поста - смирить свою плоть и очиститься от грехов.