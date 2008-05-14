Он же мастер, он же экскурсовод

Музей на собственном подворье построил житель Пружанского района. Эксклюзивные экспонаты рассказывают о жизни сельчан.

Когда-то в деревне Стойлы Пружанского района было 46 дворов. Сегодня здесь живут двое: Николай Тарасюк и его деревянная хозяйка, как шутит народный умелец.

Деревянную красавицу самобытный мастер вырезал сам. Впрочем, своими руками Николай Тарасюк из бересты и лозы сотворил целую деревню. Правда протяженность ее небольшая - разместилась она на подворье в собственном музее. Любовь к творчеству у сельчанина с детства, с начала мастерил фигуры из глины, потом из дерева.

Более 150 крестьянских композиций рассказывают о крестьянском быте. Рядом с фигурами тружеников села - скульптуры политиков, духовенства, хранителей общественного порядка. Среди работ Николая Тарасюка и музыкальные инструменты. Вот этот церковный колокол например, созывает деревню на службу. Поглядеть на деревянный народ приходят не только местные жители, но и гости из Европы, Азии и Америки.

