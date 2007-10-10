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На выставочных стеллажах - курительные трубки и табакерки

10 октября 2007 07:05
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В Витебском музее частных коллекций представлена необычная экспозиция.В Беларуси эти предметы появились в конце XVI века из стран Западной Европы.
Глиняные люльки постепенно сменялись деревянными, костяными и фарфоровыми. Их размер и форма зависели от фантазии мастера. Существовали и микро-курительные приборы, размером с мизинец, а также макси - для передвижения которых требовалась специальная тележка. Со временем курительные трубки и табакерки стали частью имиджа и показателем достатка человека.
# Культура

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