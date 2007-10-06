В Белгосфилармонии вновь звучит орган

Виртуозным исполнением белорусскую публику удивит известный немецкий музыкант Матиас Якоб. В исполнении маэстро прозвучат произведения Баха, Франка, Регера. Музыкант давал концерты во многих странах мира. В Беларуси с сольной программой Матиас Якоб уже в третий раз.

"Органную музыку нужно, прежде всего, понимать сердцем. И я стараюсь в первую очередь играть те произведения, которые мне близки. Я надеюсь, что сегодня белорусские зрители, как и всегда, оценят мое творчество, потому что я вкладываю в него душу", - сказал Матиас Якоб, главный органист дворца Сан-Суси (Германия).