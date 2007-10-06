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Борисовщина слилась в многоголосии

06 октября 2007 16:42
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Здесь прошел уникальный фестиваль "Шматгалоссе Барысаушчыны". Он собрал поющих представителей десятка национальных общин.Подобных форумов в других регионах Беларуси не проводилось. После песенно-танцевального шоу - праздник кулинарный. В деревне Костюки Борисовского района организовали дегустацию национальных блюд. Блюда, как и музыка - дело вкуса. Но в Беларуси, где живут представители более 130 национальностей мира, людям с разных концов планеты комфортно. Никто из объединения "Шматгалоссе", впрочем, в этом не сомневается.
# Культура

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