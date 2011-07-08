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На «Славянский базар в Витебске» Басков и Леонтьев прилетели на самолете

08 июля 2011 08:42
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Торжественное открытие двадцатого Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» состоится в половине девятого вечера. В «Славянском базаре в Витебске» участвуют представители двадцати семи стран. Билеты на все концерты (а они будут длиться неделю) распроданы более чем на 90 процентов.

Сегодня в полшестого утра на скором поезде из Москвы прибыли российские артисты. По железной дороге добирались Александра Пахмутова, Владимир Березин, Петр Дранга, Стас Пьеха, Юлия Савичева, Марина Девятова. А Николай Басков и Валерий Леонтьев предпочли самолет. Поездом приехали лишь коллективы артистов и многочисленный багаж — десятки чемоданов со сценическими костюмами и музыкальным оборудованием. На перроне витебского вокзала звездных гостей встречали организаторы  и  поклонники с цветами. Все звёзды  примут участие в торжественной церемонии открытия фестиваля, которая состоится уже сегодня вечером.

Николай Басков, Дима Билан, Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо», Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры», Юлия Савичева  далеко не полный список тех, кто выйдет сегодня на сцену.

# Культура # Славянский базар в Витебске 2012 # Славянский базар в Витебске

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