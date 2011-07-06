На «Славянском базаре в Витебске» звучит космическая музыка

На сцене Летнего Амфитеатра премьеру нового шоу готовит Дидье Маруани и группа «Спейс». В 80-х этих пионеров электронной музыки слушал весь Советский Союз. Фирменные нотки узнаваемы и в новых композициях.

Их альбом «Космическая опера» слушали на орбите космонавты. А сами солисты в начале карьеры выступали в скафандрах.

Дидье Маруани, лидер группы «Спейс» /Франция/:

Мы хотели приехать 4 года назад, и в прошлом году, и в позапрошлом. Но в последний момент что-то отменялось. И вот мы приехали! Я очень счастлив. Это прекрасное место.

В Витебск Дидье приехал вместе с младшими детьми. Песню «Ура, Гагарин!» к 50-летию первого полета человека в космос он написал вместе 9-летним сыном. Кристоф и Рафаэль сегодня поучаствуют в концерте. Несколько песен «Спейс» исполнит вместе с молодежным витебским хором. И все шоу будет сопровождаться лазерными спецэффектами.

Родион Басс, директор дирекции фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Это специальное шоу. Мы арендовали в России в Москве шесть клавишных инструментов, семь лазерных установок, пиротехнические лазерные установки. Это эксклюзивное шоу будет впервые.

Сегодня вечером в темноте освещенная сцена будет похожа на космический корабль, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но чтобы полностью ощутить действительно космический магнетизм фестиваля, нужно хотя бы раз оказаться в Летнем Амфитеатре.