Прямой эфир

В Минске после реконструкции открылся Белгосцирк

03 декабря 2010 18:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Спустя полтора года ремонта, здесь появились дополнительная арена для репетиций, комфортные условия для гастролеров и широкие вольеры для хищников. Лепной декор позолотили, а в барельефных фресках увековечили историю циркового искусства.

Первую программу артисты посвятили новогоднему празднику. Впервые на арену выйдут белые тигры и львы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». До конца января представления – каждый день.

Татьяна Бондарчук, директор-художественный руководитель Белгосцирка, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Все очень красиво. Люстры, бронза, лепнина с сусальным золотом, шторы гламурные, бархатные, с золотыми кистями – все очень красиво. Так, как мы хотели.

# общество # Культура

Другие новости рубрики

Все новости
03 декабря 2010 18:20

На границе с Литвой открылся обновленный пункт пропуска «Бенякони»

03 декабря 2010 14:51

Только за последние сутки из Минска вывезли 20 тысяч тонн снега

Прокуратура Минской области не будет возбуждать уголовное дело по факту гибели Олега Бебенина, так как отсутствует состав преступления
03 декабря 2010 14:39

Прокуратура Минской области не будет возбуждать уголовное дело по факту гибели Олега Бебенина, так как отсутствует состав преступления