В Минске после реконструкции открылся Белгосцирк

Спустя полтора года ремонта, здесь появились дополнительная арена для репетиций, комфортные условия для гастролеров и широкие вольеры для хищников. Лепной декор позолотили, а в барельефных фресках увековечили историю циркового искусства.

Первую программу артисты посвятили новогоднему празднику. Впервые на арену выйдут белые тигры и львы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». До конца января представления – каждый день.

Татьяна Бондарчук, директор-художественный руководитель Белгосцирка, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Все очень красиво. Люстры, бронза, лепнина с сусальным золотом, шторы гламурные, бархатные, с золотыми кистями – все очень красиво. Так, как мы хотели.